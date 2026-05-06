W tym klubie będzie grał Kylian Mbpape w przyszłym sezonie

07:32, 6. maja 2026
Jakub Boroń

Kylian Mbappe nie odejdzie latem z Realu Madryt. Fabrizio Romano przekazał, że mimo napięć wokół Francuza klub i zawodnik nie rozważają rozstania.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zostanie w Realu Madryt

Ostatnie dni nie są spokojne dla Mbappe. Wokół napastnika pojawiły się informacje o napięciach w szatni oraz niezadowoleniu po jego wyjeździe do Włoch w trudnym momencie dla klubu.

Według doniesień część zawodników Realu Madryt nie jest w pełni zadowolona z postawy Francuza i przywilejów, jakie ma otrzymywać w klubie. Sam piłkarz miał z kolei źle przyjąć decyzję o zwolnieniu Xabiego Alonso w trakcie sezonu.

W jego otoczeniu miały pojawić się także zastrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki klub podszedł do urazu kolana zawodnika.

Fabrizio Romano wyjaśnił przyszłość Mbappe

Fabrizio Romano podkreśla jednak, że żadna ze stron nie myśli o letnim rozstaniu. Relacje między Realem Madryt a Mbappe przechodzą trudny moment, ale nie są zerwane.

Francuz ma pozostać ważną częścią projektu w kolejnym sezonie. Real szykuje się do zmian po rozczarowującej kampanii, a jednym z tematów pozostaje wybór następcy Alvaro Arbeloi.

Mbappe nadal ma być jednym z centralnych punktów zespołu. Według Romano jego pozostanie w Realu Madryt w przyszłym sezonie nie budzi wątpliwości.

