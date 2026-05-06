Vinicius Junior chce gwiazdorski kontrakt. Taką ofertę złożył mu Real Madryt

08:54, 6. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Real Madryt nie jest w stanie osiągnąć porozumienia z Viniciusem Juniorem. Według najnowszych informacji kością niezgody pozostaje wynagrodzenie. Otoczenie zawodnika żąda 30 mln euro rocznie.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior ma kontrakt z Realem Madryt tylko do czerwca 2027 roku. Jeśli umowa nie zostanie jak najszybciej przedłużona, Królewscy ryzykują, że od stycznia przyszłego roku dowolny klub będzie mógł podpisać kontrakt z Brazylijczykiem na zasadzie wolnego transferu. Rozmowy kontraktowe ciągną się od wielu miesięcy. Kością niezgody cały czas pozostają kwestie finansowe.

Według najnowszych informacji Ramona Alvareza de Mona otoczenie zawodnika nie schodzi z oczekiwań. Żądają dla swojego klienta wynagrodzenia na poziomie 30 milionów euro rocznie, żeby w ogóle myśleć o przedłużeniu umowy.

Florentino Perez nie ma zamiaru spełniać oczekiwań agenta piłkarza. Real Madryt zaproponował mu jakiś czas temu ofertę, której nie zaakceptowali. Jej warunki pozostają aktualne i trudno oczekiwać, żeby nastąpiła zmiana. Madrytczycy proponują 20 mln euro rocznie.

Nie wiadomo, jak zakończy się historia nowego kontraktu. Vinicius Junior może pozwolić sobie na przeciąganie liny, ponieważ z tyłu głowy wie, że interesują się nim kluby z Arabii Saudyjskiej. W Saudi Pro League mógłby zarobić jeszcze więcej, niż chce zarabiać w Realu. Na dodatek szansa na darmowy transfer zwiększa prawdopodobieństwo dostania większego bonusu za podpis z saudyjskim zespołem.

Vinicius gra w Realu od lipca 2018 roku. W tym sezonie zdobył 21 goli i zaliczył 14 asyst w 50 meczach we wszystkich rozgrywkach.

