Vinicius Junior chce gwiazdorski kontrakt. Taką ofertę złożył mu Real Madryt

Real Madryt nie jest w stanie osiągnąć porozumienia z Viniciusem Juniorem. Według najnowszych informacji kością niezgody pozostaje wynagrodzenie. Otoczenie zawodnika żąda 30 mln euro rocznie.

Vinicius Junior żąda 30 mln euro rocznie. Real Madryt tyle nie zapłaci

Vinicius Junior ma kontrakt z Realem Madryt tylko do czerwca 2027 roku. Jeśli umowa nie zostanie jak najszybciej przedłużona, Królewscy ryzykują, że od stycznia przyszłego roku dowolny klub będzie mógł podpisać kontrakt z Brazylijczykiem na zasadzie wolnego transferu. Rozmowy kontraktowe ciągną się od wielu miesięcy. Kością niezgody cały czas pozostają kwestie finansowe.

Według najnowszych informacji Ramona Alvareza de Mona otoczenie zawodnika nie schodzi z oczekiwań. Żądają dla swojego klienta wynagrodzenia na poziomie 30 milionów euro rocznie, żeby w ogóle myśleć o przedłużeniu umowy.

Florentino Perez nie ma zamiaru spełniać oczekiwań agenta piłkarza. Real Madryt zaproponował mu jakiś czas temu ofertę, której nie zaakceptowali. Jej warunki pozostają aktualne i trudno oczekiwać, żeby nastąpiła zmiana. Madrytczycy proponują 20 mln euro rocznie.

Nie wiadomo, jak zakończy się historia nowego kontraktu. Vinicius Junior może pozwolić sobie na przeciąganie liny, ponieważ z tyłu głowy wie, że interesują się nim kluby z Arabii Saudyjskiej. W Saudi Pro League mógłby zarobić jeszcze więcej, niż chce zarabiać w Realu. Na dodatek szansa na darmowy transfer zwiększa prawdopodobieństwo dostania większego bonusu za podpis z saudyjskim zespołem.

Vinicius gra w Realu od lipca 2018 roku. W tym sezonie zdobył 21 goli i zaliczył 14 asyst w 50 meczach we wszystkich rozgrywkach.