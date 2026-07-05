Atletico Madryt finalizuje duży transfer. Dogadało się z pomocnikiem

Atletico Madryt osiągnęło porozumienie z Mortenem Hjulmandem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Teraz hiszpański klub musi jeszcze dogadać się ze Sportingiem Lizbona - podaje gazeta A Bola.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Morten Hjulmand bardzo blisko Atletico Madryt

Atletico Madryt pozostaje bardzo aktywne podczas letniego okna transferowego. Hiszpański klub zdążył już wzmocnić skład, sprowadzając Alejandro Grimaldo z Bayeru Leverkusen za 22 miliony euro. Na tym jednak nie koniec planów stołecznego zespołu. Trener ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – liczy na zwiększenie rywalizacji w swojej drużynie, a jednym z priorytetów ma być pozyskanie nowego środkowego pomocnika, który podniesie jakość gry w drugiej linii.

Wiele wskazuje na to, że życzenie argentyńskiego szkoleniowca wkrótce zostanie spełnione. Jak informuje portugalski dziennik „A Bola”, bardzo blisko przeprowadzki na Estadio Metropolitano jest bowiem Morten Hjulmand. Atletico miało już osiągnąć porozumienie z 27-letnim Duńczykiem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Do sfinalizowania transferu pozostaje jeszcze uzgodnienie kwoty odstępnego ze Sportingiem Lizbona. Rozmowy między klubami trwają, a wartość transakcji może wynieść od 45 do 60 milionów euro.

Hjulmand reprezentuje barwy zespołu Lwów od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się tam z włoskiego Lecce za około 19,5 miliona euro. Duński pomocnik bardzo szybko stał się jednym z liderów portugalskiej drużyny. W minionym sezonie rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i notując sześć asyst. Kontrakt etatowego reprezentanta Danii obowiązuje do połowy 2028 roku, dlatego Sporting znajduje się obecnie w komfortowej pozycji podczas negocjacji z Atletico Madryt.

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