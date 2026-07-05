Milan i Barcelona rozmawiają o wielkim transferze

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona znów obserwuje sytuację Leao

Jak informuje Mundo Deportivo, Barcelona ponownie rozważa transfer Rafaela Leao. Portugalczyk już przed rokiem był łączony z mistrzem Hiszpanii, jednak wówczas kataloński klub postawił na Marcusa Rashforda, którego sprowadził z Manchesteru United.

Mimo objęcia Milanu przez Rubena Amorima sytuacja Leao nie uległa zmianie. Włoski klub nadal jest gotowy rozstać się ze swoim skrzydłowym i oczekuje za niego od 60 do 70 milionów euro. To znacznie mniej niż wynosi klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie zawodnika, ale jednocześnie kwota, która pozostaje dużym wyzwaniem dla Barcelony.

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Według hiszpańskiego dziennika, kataloński klub nie wyklucza jednak podjęcia rozmów. Najbardziej realnym rozwiązaniem miałoby być wypożyczenie z obowiązkiem wykupu po zakończeniu sezonu. Taka formuła mogłaby ułatwić przeprowadzenie operacji, a Milan ma nie zamykać się na podobny scenariusz.

Leao pozostaje związany z Milanem kontraktem do 2028 roku i obecnie skupia się na występach z reprezentacją Portugalii podczas mistrzostw świata. Barcelona nadal analizuje rynek ofensywnych zawodników, a Portugalczyk pozostaje jedną z opcji obok Marcusa Rashforda. Zainteresowanie wykazują także inne kluby, jednak na razie to właśnie możliwość przenosin do zespołu Hansiego Flicka jest najczęściej wskazywanym kierunkiem jego przyszłości.