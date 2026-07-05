Real Madryt nie zrezygnował. Królewscy wciąż chcą pozyskać Alessandro Bastoniego. Włoch poważnie myśli o przeprowadzce do Hiszpanii, a Inter Mediolan wycenia go na 60 milionów euro - donosi "Diario".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alessandro Bastoni pozostaje celem Realu Madryt

Real Madryt aktywnie pracuje na rynku transferowym. W niedzielę klub potwierdził przyjście nowego zawodnika. Do drużyny Jose Mourinho trafił Denzel Dumfries. Królewscy nie mają zamiaru się zatrzymać i wciąż celują w inną gwiazdę Interu Mediolan. Z informacji przekazanych przez „Diario” dowiadujemy się, że Alessandro Bastoni nadal znajduje się w kręgu zainteresowań Los Blancos.

Jak się okazuje, reprezentant Włoch jeszcze nie potwierdził pozostania w Interze Mediolan. Defensor jest zaszczycony zainteresowaniem Realu Madryt i poważnie zaczął rozważać przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii. Królewscy jednak będą musieli wyłożyć na stół ogromne pieniądze. Mistrzowie Serie A oczekują bowiem za swoją gwiazdę aż 60 milionów euro.

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Alessandro Bastoni przeżywa ciężkie miesiące. Włoch był uznawany za największą gwiazdę w swoim kraju, a teraz stał się wrogiem publicznym numer jeden. Być może jest to kwestia, przez którą zawodnik zaczął rozważać rozstanie z Interem Mediolan. Wszystko wskazuje na to, że Real Madryt jest gotowy wyciągnąć do niego pomocną dłoń.

W poprzednim sezonie Alessandro Bastoni rozegrał 40 spotkań pod okiem Cristiana Chivu. Obrońca Interu Mediolan zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż sześć asyst.