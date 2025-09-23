Ferran Torres oburzony wynikiem Złotej Piłki

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Torres nie rozumie decyzji. Pedri poza top 10 Złotej Piłki

Złota Piłka 2025 skupiła uwagę kibiców na rywalizacji Ousmane’a Dembele z Lamine Yamalem o zwycięstwo w plebiscycie. Jednak w Barcelonie równie głośno mówi się o pozycji Pedriego, który uplasował się dopiero na 11. miejscu.

Z takim rozstrzygnięciem nie mógł pogodzić się Ferran Torres. Napastnik Blaugrany wyraził swoje oburzenie w mediach społecznościowych. Na Instagramie udostępnił grafikę z informacją o lokacie Pedriego, dodając emotikonę eksplodującej głowy oraz dłoń zasłaniającą twarz. Jednoznacznie, symbolizowały one zaskoczenie i rozczarowanie.

Torres nie był osamotniony w swoim odczuciu. Wielu ekspertów uważa, że Pedri powinien znaleźć się w czołowej dziesiątce, a nawet walczyć o podium. Hiszpański pomocnik był jednym z architektów potrójnej korony Barcelony w minionym sezonie. Zespół zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar, a Pedri odegrał w tych sukcesach kluczową rolę.

Rozczarowanie wynika też z tego, że pomocnik Barcelony od dawna uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników świata na swojej pozycji. Jego wizja gry, technika i dojrzałość sprawiają, że regularnie decyduje o losach spotkań. Już na gorąco hiszpańska prasa komentowała ten wynik, jako „niewiarygodny”. Nowy sezon Pedri rozpoczął w równie imponującym stylu. Dyktuje tempo gry w środku pola, pokazując przywództwo i wysoką jakość.

Zobacz również: Kibice Realu narzekają na Santiago Bernabeu. „Ludzie przeżywają tam horror”