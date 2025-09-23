Alonso wybrał idealny transfer. Gwiazdor Arsenalu wart 80 mln euro

08:52, 23. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  TBR Football

Przedstawiciele Realu Madryt pojawili się na meczu Arsenalu z Manchesterem City. Skauci obserwowali w akcji Williama Salibę - poinformował serwis TBR Football.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt był na meczu i obserwował Salibę

Real Madryt nie ustaje w poszukiwaniach wzmocnień do defensywy. Według informacji TBR Football skauci Królewskich pojawili się na meczu Arsenalu z Manchesterem City, który zakończył się remisem 1:1. Ich głównym celem obserwacji był William Saliba, filar defensywy Kanonierów. Francuski stoper rozegrał pełne 90 minut, a jego gra miała być analizowana pod kątem ewentualnego transferu do hiszpańskiego giganta.

Saliba od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Realu. Zawodnik wszedł w ostatnie dwa lata swojego kontraktu z Arsenalem, a to sprawia, że jego przyszłość staje się tematem wielu spekulacji. Angielski klub pracuje nad przedłużeniem umowy, ponieważ nie chce dopuścić do sytuacji, w której tak ważny piłkarz opuści Emirates Stadium. Rozmowy trwają, jednak brak finalnych ustaleń podsyca zainteresowanie ze strony innych drużyn.

Obrońca reprezentacji Francji jest jednym z kluczowych graczy Mikela Artety. W tym sezonie wystąpił we wszystkich meczach ligowych, w których był dostępny, co potwierdza jego znaczenie dla londyńskiego zespołu. Arsenal ma wprawdzie alternatywy w postaci Gabriela Magalhaesa, Piero Hincapie, Cristhiana Mosquery czy Riccardo Calafioriego, ale to Saliba jest liderem bloku defensywnego. Dlatego Kanonierzy będą walczyć o zatrzymanie go za wszelką cenę.

Z drugiej strony Real przygotowuje się do zmian personalnych w obronie. David Alaba ma pożegnać się z drużyną po zakończeniu sezonu, a przyszłość Antonio Rudigera wciąż pozostaje niepewna. Xabi Alonso widzi w Salibie długoterminowego partnera dla Deana Huijsena, który dołączył latem do Los Blancos.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Xabi Alonso jest zachwycony jego grą. Nieoczywisty lider Realu Madryt
Ewa Pajor
Złota Piłka 2025: Pajor z nagrodą! Była najlepsza w tym roku
Złota Piłka 2025
Złota Piłka 2025: Oficjalne wyniki miejsca 11-30