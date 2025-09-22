Hiszpanie w szoku po wynikach Złotej Piłki. „Niewiarygodne”

QSP / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Pedri i Lewandowski daleko w tyle w rankingu Złotej Piłki

Robert Lewandowski i Pedri nie mogą być zadowoleni ze swoich lokat w tegorocznym rankingu Złotej Piłki. Polak został sklasyfikowany dopiero na siedemnastym miejscu, a Hiszpan znalazł się tuż za pierwszą dziesiątką, na pozycji jedenastej. Hiszpańskie media nie kryły zdziwienia wynikami, podkreślając w komentarzach słowo „niewiarygodne”.

Zarówno Lewandowski, jak i Pedri nie udali się do Paryża na ceremonię. Barcelona ma napięty terminarz i w czwartek czeka go mecz ligowy z Oviedo. Obaj wiedzieli też, że nie odegrają głównych ról w rozdaniu nagród, dlatego postawili na odpoczynek. Lewandowski dodatkowo od dawna podchodzi z rezerwą do tego wyróżnienia. Nie pogodził się z decyzją o odwołaniu plebiscytu w 2020 roku, gdy według wielu był murowanym faworytem.

Największe emocje wzbudziła jednak lokata Pedriego. Młody pomocnik Barcelony uważany jest za jednego z najlepszych graczy na świecie. W poprzednim sezonie sięgnął z Blaugraną po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar, a z drużyną dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Wystąpił też w finale Ligi Narodów z reprezentacją Hiszpanii.

Eksperci i kibice zgodnie twierdzą, że Pedri zasłużył na wyższe miejsce. Jego umiejętności techniczne i wizja gry sprawiają, że jest kluczową postacią w każdym meczu Barcelony. W obecnym sezonie prezentuje się równie dobrze, a zdaniem wielu nawet lepiej niż rok wcześniej.

