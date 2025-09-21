Kibice Realu narzekają na Santiago Bernabeu. „Ludzie przeżywają tam horror”

Real Madryt ograł Olympique Marsylia i sięgnął po pierwsze punkty w Lidze Mistrzów, ale spotkanie znów przyniosło falę narzekań. Kibice zasiadający na Bernabeu mówili o nieznośnym upale przy zamkniętym dachu stadionu.

APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Santiago Bernabeu

Zamknięty dach na Santiago Bernabeu budzi kontrowersje

Real Madryt ma znakomity początek sezonu. Królewscy wygrali wszystkie mecze w La Liga, a w Lidze Mistrzów pokonali Olympique Marsylia 2:0. Spotkanie na Santiago Bernabeu dostarczyło emocji sportowych, ale też kolejnej fali komentarzy dotyczących warunków panujących na stadionie.

Już wcześniej kibice zwracali uwagę na problem upału przy zamkniętym dachu. Po meczu z Marsylią dyskusja tylko przybrała na sile. – Bernabeu wyglądało jak sauna – stwierdził Manolo Lama w radiu COPE. – W drugiej połowie zawodnicy podchodzili do ławki tylko po to, by się nawodnić – dodał Miguel Ruiz.

Podobne głosy płynęły także po meczu ligowym z Espanyolem. – To działa jak efekt szklarni – tłumaczył Anton Meana w stacji SER. Dani Garrido zwrócił uwagę na zdrowie kibiców. – Nie można żartować z upału na Bernabeu. Starsi ludzie przeżywają tam horror. To nie jest normalne – ocenił.

Wielu kibiców zastanawia się, dlaczego Real Madryt decyduje się zamykać dach w trakcie meczów przy wysokiej temperaturze. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet spekulacje, że mechanizm zadaszenia się zaciął. Zostały one jednak zdementowane, bo są dowody z wycieczek po stadionie, gdzie dach widziano otwarty.

Powody zamykania dachu są inne. Paco Gonzalez wyjaśniał, że chodzi o akustykę, bo zamknięta konstrukcja potęguje hałas i tworzy wyjątkową atmosferę. – W Lidze Mistrzów nie potrzeba takich trików, bo doping i tak jest znakomity. Rozumiem to w lidze, ale nie w Europie – skomentował Manolo Lama. Antonio Romero z kolei dodał, że dach jest zamykany, bo tak chce prezes klubu.

Zobacz również: Lewandowski odpocznie z Getafe? Flick szykuje zmiany w składzie Barcelony