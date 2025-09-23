Laporta z konkretnym przekazem. Lamine Yamal dostał jasny sygnał na przyszłość

Lamine Yamal nie został laureatem Złotej Piłki za sezon 2024/2025. Musiał uznać wyższość Ousmane Dembele. Tymczasem na temat gracza FC Barcelony kilka słów wyraził Joan Laporta.

Joan Laporta o Laminie Yamalu

Lamine Yamal został w poniedziałek po raz drugi z rzędu wybrany Najlepszym Młodym Zawodnikiem sezonu w plebiscycie organizowanym przez „France Football”. Ostatecznie jednak reprezentant Hiszpanii nie sięgnął po Złotą Piłkę. Prestiżową nagrodę zdobył Ousmane Dembele. Komentarz w tej sprawie przedstawił prezydent FC Barcelony.

– Nikt wcześniej nie zdobył dwukrotnie Kopa Trophy. Jestem jednak pewien, że teraz Lamine Yamal będzie walczył o Złotą Piłkę – mówił Joan Laporta cytowany przez Mundo Deportivo.

– To było bardzo ekscytujące, ponieważ wiele osób na widowni krzyczało: „Ousmane, Ousmane”. Kilku naszych chłopaków z Barcelony odpowiadało: „Lamine, Lamine!”. Jestem przekonany, że ten wynik jeszcze bardziej zmotywuje Lamina Yamala – zaznaczył szef Blaugrany.

– Mieliśmy nadzieję. Do nagrody nominowani byli: Raphinha, Lamine Yamal i Pedri. Lamine i Dembélé trafili do finałowej dwójki. Myślę, że zwycięstwo w Lidze Mistrzów miało tutaj duże znaczenie – dodał Laporta.

18-latek jest wychowankiem Dumy Katalonii. Do pierwszej drużyny Barcelony dołączył w lipcu 2023 roku. W tym sezonie wystąpił już w trzech spotkaniach, notując dwa trafienia i trzy asysty. Tymczasem jego aktualny kontrakt z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2031 roku, a rynkowa wartość zawodnika wynosi mniej więcej 200 milionów euro.

