Złota Piłka 2025: Oficjalne wyniki miejsca 11-30

Złota Piłka – ogłoszono oficjalne wyniki
Złota Piłka to plebiscyt, na wyniki którego z niecierpliwością czeka cały piłkarski świat. Choć wszyscy wyczekują zwycięzcy i czołowej dziesiątki to należy pamiętać, że piłkarze z miejsc 11 – 30 również kryją wiele ciekawych historii. To gwiazdy, które zostały docenione przez dziennikarzy z całego globu i nie znalazły się w tym rankingu przypadkowo.
Za nami prezentacja dalszych miejsc w tegorocznym rankingu Złotej Piłki 2025. W gronie zawodników od 11. do 30. lokaty znaleźli się piłkarze, którzy mimo braku miejsca w ścisłej czołówce, odegrali ważne role w swoich klubach i reprezentacjach. To zestawienie pełne jest gwiazd światowego futbolu, obiecujących talentów oraz graczy, których forma w ostatnich miesiącach robiła wrażenie.
Złota Piłka – klasyfikacja z miejsc 11-30
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Desire Doue
15. Viktor Gyokeres
16. Vinicius Junior
17. Robert Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martinez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise
Złota Piłka 2025 – zasady głosowania
Od 2022 roku w głosowaniu na Złotą Piłkę bierze udział stu dziennikarzy z krajów znajdujących się w czołowej setce rankingu FIFA. Każdy z nich wskazuje dziesięciu najlepszych zawodników z listy trzydziestu nominowanych. Głosy są przeliczane na punkty według malejącej skali – od piętnastu za pierwsze miejsce po jeden punkt za dziesiąte. Ostatecznie wygrywa piłkarz z największą sumą punktów, a w razie remisu decyduje liczba głosów na najwyższą lokatę.
