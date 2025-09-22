Złota Piłka 2025: Oficjalne wyniki miejsca 11-30

Złota Piłka jak co roku wzbudza ogromne emocje wśród fanów piłki nożnej. Poznaliśmy już oficjalne zestawienie z miejsc 11 - 30, na których znalazły się gwiazdy światowego formatu.

Raj Valley / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka 2025

Złota Piłka – ogłoszono oficjalne wyniki

Złota Piłka to plebiscyt, na wyniki którego z niecierpliwością czeka cały piłkarski świat. Choć wszyscy wyczekują zwycięzcy i czołowej dziesiątki to należy pamiętać, że piłkarze z miejsc 11 – 30 również kryją wiele ciekawych historii. To gwiazdy, które zostały docenione przez dziennikarzy z całego globu i nie znalazły się w tym rankingu przypadkowo.

Za nami prezentacja dalszych miejsc w tegorocznym rankingu Złotej Piłki 2025. W gronie zawodników od 11. do 30. lokaty znaleźli się piłkarze, którzy mimo braku miejsca w ścisłej czołówce, odegrali ważne role w swoich klubach i reprezentacjach. To zestawienie pełne jest gwiazd światowego futbolu, obiecujących talentów oraz graczy, których forma w ostatnich miesiącach robiła wrażenie.

Złota Piłka – klasyfikacja z miejsc 11-30

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Desire Doue

15. Viktor Gyokeres

16. Vinicius Junior

17. Robert Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martinez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

Złota Piłka 2025 – zasady głosowania

Od 2022 roku w głosowaniu na Złotą Piłkę bierze udział stu dziennikarzy z krajów znajdujących się w czołowej setce rankingu FIFA. Każdy z nich wskazuje dziesięciu najlepszych zawodników z listy trzydziestu nominowanych. Głosy są przeliczane na punkty według malejącej skali – od piętnastu za pierwsze miejsce po jeden punkt za dziesiąte. Ostatecznie wygrywa piłkarz z największą sumą punktów, a w razie remisu decyduje liczba głosów na najwyższą lokatę.

