Endrick zmaga się z przeciążeniem mięśniowym. Opuści najbliższy mecz

17:32, 14. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Melchor Ruiz / COPE

Endrick zmaga się z przeciążeniem mięśniowym. 20-letni napastnik nie będzie do dyspozycji Jose Mourinho w niedzielnym sparingu Realu Madryt z FC Schalke 04 Gelsenkirchen.

Endrick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick nie zagra w spotkaniu Schalke – Real Madryt

Endrick opuścił dzisiejszy trening Realu Madryt. 20-letni napastnik pracował indywidualnie w klubowych budynkach. Jak poinformował Melchor Ruiz ze stacji radiowej „COPE”, było to spowodowane urazem młodego snajpera. Według wspomnianego dziennikarza Brazylijczyk zmaga się z przeciążeniem mięśniowym, dlatego sztab szkoleniowy zdecydował się dmuchać na zimne.

Oznacza to, że Endrick nie poleci z całą drużyną do Niemiec na najbliższe spotkanie towarzyskie przeciwko FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Starcie zaplanowano na niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 17:00. Reprezentant Brazylii nie zdąży wykurować się na czas, ale ma nadzieję, iż będzie gotowy na ligowy pojedynek z Espanyolem Barcelona, który odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia, o godzinie 21:30.

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Dotychczasowy pobyt Endricka w stolicy Hiszpanii nie należał do najłatwiejszych. Real Madryt sprowadził go z Palmeiras w 2024 roku za około 50 milionów euro, jednak zdolny atakujący najczęściej pełnił rolę rezerwowego. Mimo to snajper wciąż uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu.

Napastnik, który niedawno przebywał na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, tego lata zdecydował się pozostać na Santiago Bernabeu mimo ofert od innych klubów. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro.