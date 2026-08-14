Rodri z wiadomością dla Manchesteru City. Chodzi o odejście do Barcelony

Rodri przekazał władzom Manchesteru City, że chce odejść z klubu tego lata, ale nie ma zamiaru wymuszać ruchu. O wiadomość w tej sprawie poinformował serwis "Sky Sports".

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri gotowy na odejście, ale nie będzie wymuszać transferu

Barcelona tego lata intensywnie stara się działać na rynku transferowym, a z dołączeniem do klubu od jakiegoś czasu mocno łączony jest Rodri. Hiszpan miałby być odpowiedzią na bolączki zespołu w środku pola i jednocześnie zagwarantować wiele cech w szatni.

Niemniej dotychczasowe starania Dumy Katalonii są raczej średnio udane, a sam zawodnik nie jest przekonany do transferu na tyle, aby go wymuszać. Jak przekazał serwis „Sky Sports”, Rodri chce odejść, ale nie będzie robił wszystkiego, aby Manchester City go sprzedał tego lata.

– Chciałbym odejść, ale zgodzę się na transfer tylko wtedy, gdy na stole będzie odpowiednia cena. Jeśli tak nie będzie, zostanę i oddam wszystko, co mam, dla Manchesteru City przez najbliższe 12 miesięcy – to wiadomość, którą Rodri miał wysłać do władz Manchesteru City, o której poinformował serwis „Sky Sports”.

Minione rozgrywki Rodri zakończył z bilansem 33 występów oraz dwóch zdobytych bramek. Hiszpański pomocnik od lat jest jedną z kluczowych postaci Manchesteru City, dla którego uzbierał już blisko 300 spotkań. W swojej karierze występował również w barwach Atletico Madryt. 30-latek ma na swoim koncie także jedno z najważniejszych indywidualnych wyróżnień w futbolu — Złotą Piłkę. Według serwisu Transfermarkt jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 50 milionów euro. Rodri pozostaje również ważną postacią reprezentacji Hiszpanii, w której rozegrał dotychczas 70 meczów.

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