Michael Olise może odejść z Bayernu. Gigant Premier League marzy o transferze

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real zrezygnował z Olise. Liverpool chce to wykorzystać

Real Madryt definitywnie zrezygnował z prób pozyskania Michaela Olise. Królewscy wydali około 140 milionów euro na Yana Diomande z RB Lipsk, a ponadto przedłużyli kontrakt z Viniciusem Juniorem do 2032 roku. Skrzydła i atak mistrzów Hiszpanii są więc całkowicie obsadzone, dlatego temat przenosin Francuza na Santiago Bernabeu upadł.

Dziennikarz Christian Falk poinformował jednak, że sytuację uważnie monitoruje Liverpool, który szuka następcy Mohameda Salaha. 24-letni Francuz ma za sobą fantastyczny okres. W zeszłym sezonie strzelił 22 bramki i zanotował 31 asyst w barwach Bayernu Monachium. Na Mistrzostwach Świata z kolei zanotował aż siedem asyst.

Wyciągnięcie gwiazdora nie będzie jednak prostym zadaniem. Władze bawarskiego giganta od początku zaznaczają, że skrzydłowy nie jest na sprzedaż. Gwiazdor ma wkrótce otrzymać także nowy, lukratywny kontrakt z solidną podwyżką.

Dlatego jeśli The Reds mają zamiar przeprowadzić ten transfer, będą musieli przygotować naprawdę astronomiczną ofertę zarówno dla niemieckiego klubu, jak i samego Olise. Aktualnie ruch ten wydaje się mało prawdopodobny, ale wszystko wyjaśni się w najbliższych tygodniach.