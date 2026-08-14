Chelsea znów wzięła na celownik pomocnika ligowego rywala

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alex Scott

Alex Scott ponownie łączony z Chelsea

Chelsea podczas obecnego letniego okienka transferowego może stracić Enzo Fernandeza. Argentyński pomocnik jest bowiem coraz poważniej łączony z przeprowadzką do Manchesteru City. Jeśli gwiazdor opuści ekipę The Blues, londyńczycy będą zmuszeni zakontraktować jego następcę. Władze angielskiego klubu już teraz rozglądają się za potencjalnymi kandydatami do wzmocnienia drugiej linii.

Jak dowiedział się serwis „TEAMtalk”, jednym z nich jest piłkarz ligowego rywala – Alex Scott. Chelsea od dawna monitoruje tego zawodnika i teraz ponownie wzięła go na swój celownik. Pomocnik AFC Bournemouth ma za sobą bardzo dobry sezon, co nie uszło uwadze londyńskiego potentata. 22-latek może być rozważany jako jeden z kandydatów do zastąpienia Fernandeza w drużynie Niebieskich.

Alex Scott reprezentuje barwy zespołu Wisienek od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Dean Court z Bristol City za 23 miliony euro. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w Guernsey FC. W poprzednim sezonie środkowy pomocnik rozegrał 39 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia Anglika na 50 milionów euro.