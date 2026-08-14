Liverpool rusza po kolejną gwiazdę Barcelony! Szykuje się hit transferowy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Arsenal i Liverpool walczą o Kounde

Przyszłość Julesa Kounde stoi pod znakiem zapytania. Mimo że Francuz ma ważny kontrakt z Barceloną aż do 2030 roku, jego miejsce w pierwszym składzie nie jest pewne. Dlatego klub jest gotów rozważyć jego odejście, o ile na stole pojawi się odpowiednia oferta.

Najbardziej zdeterminowany dalej jest Arsenal. Kanonierzy chcą wzmocnić defensywę i szukają wszechstronnego zawodnika z najwyższej półki. W związku z tym mają zamiar złożyć wysoką ofertę. Jednak według hiszpańskich mediów sytuację piłkarza uważnie monitoruje również Liverpool, który niedawno pozyskał innego zawodnika Blaugrany, Ronalda Araujo.

Zespół z Anfield zmaga się z problemami kadrowymi w obronie. Giovanni Leoni jeszcze nie wrócił po poważnej kontuzji, a Joe Gomez regularnie boryka się z urazami. Kounde, który może zabezpieczyć prawą stronę oraz środek defensywy, świetnie pasowałby do obu drużyn.

Dla francuskiego gwiazdora, który ma za sobą udane lata w Sevilli i Barcelonie, wyjazd do Anglii byłby ciekawym wyzwaniem. 27-latek nie zamierza godzić się na rolę rezerwowego w Hiszpanii i liczy na regularną grę. Najbliższe tygodnie pokażą, czy transfer ostatecznie dojdzie do skutku.