Liverpool rusza po kolejną gwiazdę Barcelony! Szykuje się hit transferowy

15:47, 14. sierpnia 2026 16:18, 14. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo

Jules Kounde znalazł się na radarze gigantów Premier League. Według Mundo Deportivo oprócz Arsenalu zainteresowanie obrońcą Barcelony wykazuje także Liverpool.

Andoni Iraola
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Arsenal i Liverpool walczą o Kounde

Przyszłość Julesa Kounde stoi pod znakiem zapytania. Mimo że Francuz ma ważny kontrakt z Barceloną aż do 2030 roku, jego miejsce w pierwszym składzie nie jest pewne. Dlatego klub jest gotów rozważyć jego odejście, o ile na stole pojawi się odpowiednia oferta.

Najbardziej zdeterminowany dalej jest Arsenal. Kanonierzy chcą wzmocnić defensywę i szukają wszechstronnego zawodnika z najwyższej półki. W związku z tym mają zamiar złożyć wysoką ofertę. Jednak według hiszpańskich mediów sytuację piłkarza uważnie monitoruje również Liverpool, który niedawno pozyskał innego zawodnika Blaugrany, Ronalda Araujo.

Zespół z Anfield zmaga się z problemami kadrowymi w obronie. Giovanni Leoni jeszcze nie wrócił po poważnej kontuzji, a Joe Gomez regularnie boryka się z urazami. Kounde, który może zabezpieczyć prawą stronę oraz środek defensywy, świetnie pasowałby do obu drużyn.

Dla francuskiego gwiazdora, który ma za sobą udane lata w Sevilli i Barcelonie, wyjazd do Anglii byłby ciekawym wyzwaniem. 27-latek nie zamierza godzić się na rolę rezerwowego w Hiszpanii i liczy na regularną grę. Najbliższe tygodnie pokażą, czy transfer ostatecznie dojdzie do skutku.

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