Barcelona sprzedaje talent. To dopiero początek większych zmian

Barcelona sfinalizowała transfer Jofre Torrentsa do Ajaksu Amsterdam. Według SPORT Katalończycy otrzymają około sześciu milionów euro, ale zachowają 50 procent praw do zawodnika.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona żegna wychowanka i szykuje kolejne odejścia

Barcelona osiągnęła pełne porozumienie z Ajaksem w sprawie 19-letniego obrońcy. Dokumenty transferowe zostały podpisane w czwartek wieczorem. Torrents ma związać się z holenderskim klubem kontraktem obowiązującym przez najbliższe cztery sezony.

Hiszpan czeka obecnie na zgodę na podróż do Amsterdamu. Po jej otrzymaniu przejdzie testy medyczne i podpisze umowę. Jeśli formalności się przedłużą, w niedzielę może obejrzeć z trybun spotkanie Ajaksu z Heerenveen. Badania odbyłyby się wówczas w poniedziałek.

Torrents trafił do La Masii w 2017 roku jako dziesięciolatek. W pierwszym zespole Barcelony rozegrał cztery oficjalne mecze. Wszystkie występy zanotował w poprzednim sezonie. Tego lata otrzymał również szanse w sparingach przeciwko CE Europa i Birmingham City. W Ajaksie będzie rywalizował o miejsce w składzie z Caio Henrique.

Sprzedaż wychowanka jest częścią większych zmian przygotowywanych przez Deco. Barcelona chce zmniejszyć kadrę przed zamknięciem okna transferowego i liczy na kolejne wpływy do klubowej kasy. Marc Casado, Hector Fort, Tommy Marques, Guille Fernandez oraz Toni Fernandez również zostaną sprzedani.

Cała piątka w ostatnich dniach trenowała oddzielnie. Zawodnicy nie znajdują się w planach Hansiego Flicka. Barcelona zamierza jednocześnie zachować wpływ na ich przyszłość. W grę wchodzą między innymi udziały w prawach do zawodników, klauzule odkupu oraz procenty od kolejnych transferów.