Barcelona sprzedaje talent. To dopiero początek większych zmian

17:02, 14. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona sfinalizowała transfer Jofre Torrentsa do Ajaksu Amsterdam. Według SPORT Katalończycy otrzymają około sześciu milionów euro, ale zachowają 50 procent praw do zawodnika.

Deco
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona żegna wychowanka i szykuje kolejne odejścia

Barcelona osiągnęła pełne porozumienie z Ajaksem w sprawie 19-letniego obrońcy. Dokumenty transferowe zostały podpisane w czwartek wieczorem. Torrents ma związać się z holenderskim klubem kontraktem obowiązującym przez najbliższe cztery sezony.

Hiszpan czeka obecnie na zgodę na podróż do Amsterdamu. Po jej otrzymaniu przejdzie testy medyczne i podpisze umowę. Jeśli formalności się przedłużą, w niedzielę może obejrzeć z trybun spotkanie Ajaksu z Heerenveen. Badania odbyłyby się wówczas w poniedziałek.

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Torrents trafił do La Masii w 2017 roku jako dziesięciolatek. W pierwszym zespole Barcelony rozegrał cztery oficjalne mecze. Wszystkie występy zanotował w poprzednim sezonie. Tego lata otrzymał również szanse w sparingach przeciwko CE Europa i Birmingham City. W Ajaksie będzie rywalizował o miejsce w składzie z Caio Henrique.

Sprzedaż wychowanka jest częścią większych zmian przygotowywanych przez Deco. Barcelona chce zmniejszyć kadrę przed zamknięciem okna transferowego i liczy na kolejne wpływy do klubowej kasy. Marc Casado, Hector Fort, Tommy Marques, Guille Fernandez oraz Toni Fernandez również zostaną sprzedani.

Cała piątka w ostatnich dniach trenowała oddzielnie. Zawodnicy nie znajdują się w planach Hansiego Flicka. Barcelona zamierza jednocześnie zachować wpływ na ich przyszłość. W grę wchodzą między innymi udziały w prawach do zawodników, klauzule odkupu oraz procenty od kolejnych transferów.