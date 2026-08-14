Problemy Realu i Mourinho. Dwóch obrońców opuści start sezonu

Real Madryt przystąpi do pierwszych meczów nowego sezonu osłabiony, bowiem niezdolni do gry są dwaj środkowi obrońcy - Raul Asencio oraz Eder Militao. Jose Mourinho ma ograniczone pole manewru.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real osłabiony na starcie sezonu

Real Madryt tego lata przeprowadził prawdziwą transferową ofensywę. Jose Mourinho skupił się na przebudowie formacji obronnej, uznając ją za główną przyczynę niepowodzeń w dwóch ostatnich sezonach. Na Santiago Bernabeu zawitali Marc Cucurella, Denzel Dumfries oraz Ibrahima Konate. Oprócz tej trójki, Królewscy sprowadzili też Bernardo Silvę, Carlosa Espiego oraz Yana Diomande. Na ten moment nie planują kolejnych ruchów, choć może się to zmienić w przypadku sprzedaży kogoś z obecnego składu.

W klubie trwają intensywne przygotowania do nowego sezonu. Pod wodzą Mourinho zespół ma powrócić do walki o najwyższe cele i znów zdobywać trofea. Nie będzie łatwo, bowiem skala kryzysu w ostatnich dwóch latach była olbrzymia.

Portugalski szkoleniowiec na starcie kampanii nie będzie miał pełnego komfortu, jeśli chodzi o wybór podstawowej jedenastki. „AS” podkreśla, że drużyna przystąpi osłabiona przez absencje Raula Asencio oraz Edera Militao. Ten pierwszy ma problemy z mięśniem udem, na skutek których nie brał udziału w pełnych przygotowaniach, a do gry ma wrócić w połowie września. Brazylijczyk z kolei wciąż dochodzi do siebie po kontuzji, której nabawił się jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu.

W środku defensywy Mourinho i tak ma w kim wybierać, bowiem do jego dyspozycji są Antonio Rudiger, Dean Huijsen oraz wspomniany wcześniej Konate.