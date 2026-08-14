Barcelona wybrała alternatywę za Alvareza. Flick dał zielone światło

FC Barcelona szuka napastnika, a pierwszym wyborem jest Julian Alvarez. Rozglądają się jednak za alternatywą. Hansi Flick zdaniem mediów dał zgodę na transfer Luisa Suareza ze Sportingu CP.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Suarez zaakceptowany przez Flicka. Barcelona rozważa transfer

FC Barcelona coraz bardziej uświadamia się w przekonaniu, że ich wymarzony transfer prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany. Saga transferowa z udziałem Juliana Alvareza niebawem dobiegnie końca. Na dziś wygląda na to, że napastnik zostanie w Atletico Madryt. Katalończycy będą jeszcze próbować dokonać niemożliwego, ale rozglądają się już za innymi piłkarzami na pozycję numer dziewięć.

Niespodziewane informacje przekazał Gerard Romero. Jego zdaniem Barcelona wykazuje poważne zainteresowanie Luisem Suarezem. Nie chodzi jednak o Urugwajczyka, a Kolumbijczyka ze Sportingu CP. Co więcej, Hansi Flick miał dać zgodę na taki transfer.

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Hiszpańskie media szybko podłapały temat i lawina nowych informacji od razu ruszyła. Wychowanek Granady ma być dostępny na rynku transferowym za kwotę 30 milionów euro. Kwestia potencjalnej zmiany klubu może być względnie łatwa do przeprowadzenia. Agentem piłkarza jest Fali Ramadani, który pracuje dla LIAN Sports Group. Agencja jest blisko związana z otoczeniem Blaugrany.

Suarez wie o zainteresowaniu Barcelony. Zdaje sobie sprawę, że priorytetem jest Alvarez, więc cierpliwie czeka na rozwój wydarzeń. Warto dodać, że kilka miesięcy temu media wstępnie pisały o kandydaturze Kolumbijczyka w kontekście gry na Spotify Camp Nou.

W poprzednim sezonie Suarez w barwach Sportingu rozegrał 53 spotkania, w których strzelił 38 goli i zaliczył 9 asyst.