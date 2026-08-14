Barcelona wybrała pomiędzy Rodrim a Alvarezem. On będzie pierwszy

16:22, 14. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona skupia wszystkie siły na transferze Rodriego z Manchesteru City. Gianluigi Longari informuje, że dopiero po zamknięciu tej operacji Katalończycy mocniej ruszą po Juliana Alvareza.

Joan Laporta
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Rodri stał się absolutnym priorytetem Barcelony

Barcelona prowadzi jednocześnie kilka ważnych operacji transferowych. Alvarez pozostaje preferowanym kandydatem do wzmocnienia środka ataku. Jego sytuacja w Atletico Madryt jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, dlatego klub postanowił najpierw doprowadzić do końca negocjacje dotyczące Rodriego.

Katalończycy mają już porozumienie z hiszpańskim pomocnikiem. Rodri chce przenieść się do Barcelony i odrzucił możliwość transferu do Realu Madryt. Do rozwiązania pozostały więc przede wszystkim kwestie finansowe w rozmowach z Manchesterem City.

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Angielski klub twardo negocjuje warunki sprzedaży swojej gwiazdy. Cały pakiet transferowy może osiągnąć około 80 milionów euro po uwzględnieniu bonusów. Barcelona próbuje obniżyć gwarantowaną część tej kwoty i odpowiednio skonstruować zmienne elementy umowy.

Rozmowy weszły już w decydującą fazę. Wszystkie strony mają zakładać, że ostatecznie Rodri opuści Manchester City i zostanie zawodnikiem Barcelony. Katalończycy chcieliby zamknąć operację podczas weekendu lub najpóźniej w poniedziałek. To właśnie dlatego transfer pomocnika otrzymał obecnie pierwszeństwo.

Dopiero później Barcelona zamierza skoncentrować większe siły na sprowadzeniu Alvareza. Argentyńczyk nadal zajmuje pierwsze miejsce na liście kandydatów do wzmocnienia ataku. Osiągnięcie porozumienia z Atletico będzie jednak wymagało więcej czasu. Katalończycy nie chcą, aby trudne negocjacje w sprawie napastnika opóźniły finalizację znacznie bardziej zaawansowanego transferu Rodriego.