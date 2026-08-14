Cancelo jednak nie dla Barcelony?! Al-Hilal zwiększa żądania

13:03, 14. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport

Joao Cancelo był o krok od powrotu do Barcelony, ale na finiszu negocjacji Al-Hilal zwiększyło wycenę i oczekuje 15 milionów euro. Transfer wciąż nie został dopięty - ujawnia "Sport".

Joao Cancelo
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Flick czeka na Cancelo. Porozumienia wciąż nie ma

Joao Cancelo na początku roku wrócił do Barcelony w ramach wypożyczenia. Znacząco pomógł drużynie w drugiej części sezonu i potwierdził, że to wciąż piłkarz światowej klasy. Hansi Flick ceni jego pracowitość, determinację oraz wszechstronność, bowiem ze spokojem może obsadzić nim oba boki defensywy, a w razie konieczności także środek pola czy skrzydła.

Zatrzymanie Portugalczyka było jednym z głównych zadań Blaugrany na to okienko transferowe. Mijają kolejne tygodnie, a operacja nie została jeszcze sfinalizowana. Al-Hilal dało do zrozumienia, że kolejne wypożyczenie nie wchodzi w grę, więc mistrzowie Hiszpanii muszą zwyczajnie go wykupić. Cancelo dawno temu porozumiał się z klubem i myśli jedynie o występach na Camp Nou.

Barcelona była o krok od dopięcia tego ruchu, ale Al-Hilal postanowiło zwiększyć żądania – pierwotnie transfer miał kosztować 10 milionów euro, a teraz saudyjski gigant oczekuje 15 milionów euro. To działanie oczywiście nie sprawi, że Duma Katalonii zrezygnuje z doświadczonego obrońcy, natomiast generuje to kolejne, przynajmniej kilkudniowe opóźnienie.

Flick chce mieć do dyspozycji Cancelo tak szybko, jak to możliwe. Wkrótce rozpocznie się sezon, a braki kadrowe są widoczne. W Al-Hilal także wyczekują finalizacji tego transferu, a Simone Inzaghi nawet nie uwzględnił Portugalczyka w gronie powołanych na najbliższy mecz.

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