Real Madryt pobił rekord transferowy. Niesamowite

Real Madryt pobił rekord transferowy, jeśli chodzi o sprzedaż wychowanka klubu, który nigdy nie zadebiutował w pierwszym zespole. Jacobo Ortega przeniósł się do Strasbourga za kwotę 10 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ortega najdroższym wychowankiem w historii Realu bez debiutu

Real Madryt zarobił prawie 200 milionów euro, sprzedając zawodników, którzy nie stanowili o sile pierwszego zespołu. Cała kwota pochodzi głównie z wychowanków, grających od lat poza klubem lub zawodników drużyn młodzieżowych. W tym pierwszym przypadku Królewscy mieli zapisany procent od kolejnych transferów. Florentino Perez dokonał praktycznie rzeczy niemożliwych.

Najwięcej, bo 60 milionów euro Real Madryt otrzymał za Nico Paza. Kolejne 40 mln euro to transfer Gonzalo Garcii do Fulham. Mniejsze kwoty otrzymali za m.in. Victora Munoza, Mario Gilę, Cesara Palaciosa, Victora Valdepenasa czy Mario Martina.

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Ostatnio z klubem pożegnał się także Jacobo Ortega. To 20-letni wychowanek Los Blancos, który nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie. Hiszpan został sprzedany za 10 mln euro do Strasbourga. Tym samym Real Madryt pobił rekord transferowy, sprzedając najdrożej w historii klubu wychowanka bez co najmniej jednego meczu w pierwszym zespole.

Ortega do tej pory występował w Kastylii na poziomie 3. ligi hiszpańskiej. Uzbierał tam 18 meczów, w których strzelił 6 bramek. W barwach Realu Madryt C rozegrał ponad 60 spotkań i strzelił 15 goli. Występuje na pozycji środkowego napastnika.