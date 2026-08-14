Atletico Madryt poluje na perspektywicznego atakującego

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Carlos Forbs celem transferowym Atletico Madryt

Atletico Madryt może wzmocnić swoją formację ofensywną podczas obecnego letniego okienka transferowego. Ma to związek z kontuzją Alexandra Sorlotha oraz wciąż niepewną przyszłością Juliana Alvareza, który naciska na przeprowadzkę do Barcelony. Diego Simeone chce więc odpowiednio zabezpieczyć linię ataku i zapewnić sobie większe pole manewru.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, w związku z tym na celownik Atletico trafił Carlos Forbs. 22-letni skrzydłowy może występować także na przeciwległym boku boiska, a w razie potrzeby sprawdzi się również jako środkowy napastnik. Club Brugge wyceniło go na 30-35 milionów euro. Zainteresowanie Portugalczykiem wykazują również Besiktas Stambuł oraz Borussia Dortmund.

Forbs przywdziewa koszulkę belgijskiego zespołu od lipca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Jan Breydel Stadion za sześć milionów euro z Ajaksu Amsterdam. W poprzedniej kampanii rozegrał 51 meczów, zdobył 11 bramek i zanotował 12 asyst. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 20 milionów euro, choć Club Brugge oczekuje wyższej kwoty. Kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.