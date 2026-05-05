Miliony w grze. Man Utd przygotowuje transferową układankę

Manchester United planuje ogromne zmiany w środku pola i szykuje wielomilionowe wzmocnienia. Klub może wydać nawet 150 milionów funtów na trzech nowych pomocników.

Duże nazwiska na radarze. Manchester United planuje przebudowę

Manchester United przygotowuje się do letniego okna transferowego z ambitnym planem przebudowy drugiej linii. Jak informuje „Daily Mail”, klub jest gotowy przeznaczyć mniej więcej 150 milionów funtów (175 milionów euro) na pozyskanie trzech nowych pomocników, którzy mają wzmocnić skład po spodziewanych zmianach kadrowych.

Najważniejszym elementem tych planów jest znalezienie następcy dla Casemiro, który według doniesień ma opuścić klub po zakończeniu sezonu. Na liście głównych kandydatów znajduje się Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Jego transfer mógłby kosztować około 80 milionów funtów (93 miliony euro), co czyni go jednym z najdroższych celów klubu.

Równolegle klub z Old Trafford poszukuje również zawodnika, który zastąpi Manuela Ugarte w dłuższej perspektywie. Na ten cel Man Utd planuje przeznaczyć mniej więcej 40 milionów funtów (47 milionów euro). Wśród obserwowanych piłkarzy znajdują się m.in. Mateus Fernandes z West Ham United, a także Alex Scott i Tyler Adams z AFC Bournemouth.

Trzecim elementem planu transferowego ma być wzmocnienie głębi składu. Klub zamierza przeznaczyć około 20 milionów funtów (23 miliony euro) na młodszego zawodnika, który będzie pełnił rolę rezerwowego i długofalowej inwestycji. W tym kontekście wymieniany jest Shey Charles z Southampton FC.

Źródło przekonuje, że cała operacja ma być częścią szerszego planu przebudowy środka pola, który ma zwiększyć konkurencyjność zespołu i zapewnić większą stabilność w nadchodzących sezonach. Klub chce według „Daily Mail” nie tylko zastąpić kluczowych zawodników, ale także stworzyć bardziej zrównoważoną i długoterminową strukturę kadry.