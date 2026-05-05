Pietuszewski wpadł z wizytą do Jagiellonii. Wymienili się prezentami

Oskar Pietuszewski przebywa w Polsce, ponieważ od poniedziałku zmaga się z egzaminami maturalnymi. Przy okazji odwiedził Jagiellonię Białystok. Podczas spotkania wymienili się upominkami.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski i Jagiellonia wymienili się drobnymi prezentami

Oskar Pietuszewski po transferze do FC Porto bardzo szybko stał się gwiazdą portugalskiego klubu. Praktycznie z miejsca wskoczył do wyjściowej jedenastki, stając się kluczowym zawodnikiem w drugiej części sezonu. Kilka dni temu mógł świętować pierwszy duży sukces. Smoki po czterech latach przerwy ponownie zostały mistrzem Portugalii.

Czasu na zabawę po zdobyciu tytułu nie miał zbyt dużo. Już następnego dnia pojawił się w Polsce, a od poniedziałku pisze egzaminy maturalne. Mierzył się już z językiem polskim oraz matematyką. W środę (6 maja) czeka go test z języka angielskiego.

Przy okazji pobytu w Polsce nie zapomniał odwiedzić byłego klubu. Jagiellonia Białystok wrzuciła zdjęcia z wizyty Pietuszewskiego. Widać na nich, że zawodnik podarował im swoją koszulkę z FC Porto. Z kolei 17-latek otrzymał pamiątkową tabliczkę w barwach klubu.

Pietuszewski jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. Łącznie w barwach Dumy Podlasia rozegrał 54 mecze, w których zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty. Podobne liczby osiągnął po kilku miesiącach w Portugalii. Jak dotąd dla Porto strzelił 3 bramki i zaliczył 4 asysty w 16 spotkaniach. W przyszłym sezonie zadebiutuje w najbardziej prestiżowych rozgrywkach, czyli w Lidze Mistrzów.