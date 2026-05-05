Raków przekazał wieści ws. kontuzjowanego gracza. Już po operacji

Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków poinformował o przerwie, która czeka Struskiego

Raków Częstochowa do samego końca obecnego sezonu walczyć będzie o grę w eliminacjach europejskich pucharów. Obecnie Medaliki lokują się na 5. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 46 punktów i stratą jednego oczka do TOP3. To właśnie pozycja w tym gremium byłaby dla nich najkorzystniejsza.

Aby to się udało, po przegranym finale Pucharu Polski władze klubu zdecydowały się na zmianę szkoleniowca. Nowy impuls drużynie ma dać Dawid Kroczek, który zastąpił Łukasza Tomczyka. Wiadomo jednak, że zespołowi pomóc nie będzie mógł w najbliższych miesiącach Karol Struski, który przeszedł zabieg stawu skokowego.

– Karol Struski przeszedł udany zabieg rekonstrukcji więzadeł stawu skokowego. Przewidywana przerwa naszego pomocnika potrwa około 3 miesięcy – czytamy w komunikacie Rakowa Częstochowa w mediach społecznościowych.

Karol Struski w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Do klubu spod Jasnej Góry dołączył przed kończącą się powoli kampanią z Arisu Limassol. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika aktualnie na 1,5 miliona euro. Jego umowa z klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

