On może w przyszłości zostać następcą Kompany’ego w Bayernie

Bayern Monachium nie myśli o zmianie trenera, ale Uli Hoeness zdradził, kto w przyszłości może zostać następcą Vincenta Kompany'ego. W rozmowie z DAZN padło nazwisko Sebastiana Hoenessa.

Bayern Monachium pod wodzą Vincenta Kompany’ego stał się ponownie jedną z najlepszych drużyn na świecie. W ostatnich dwóch sezonach podopieczni 40-latka są bezsprzecznie najlepszym klubem w Niemczech, co przełożyło się na dwa mistrzostwa z rzędu. Do tego w bieżących rozgrywkach mają ogromną szansę, żeby zagrać w finale Ligi Mistrzów.

Na Allianz Arena nikt nie myśli o zmianie trenera. Natomiast, gdyby w przyszłości zaszła taka potrzeba, wiadomo, kto może zastąpić Kompany’ego. Z wypowiedzi Uliego Hoenessa wynika, że duże szanse miałby szkoleniowiec Stuttgartu – Sebastian Hoeness.

– Po naszym trenerze to właśnie Sebastian ma u mnie największy szacunek. Naprawdę chylę przed nim czoła. Czy mógłby kiedyś zostać trenerem Bayernu? Na pewno jest taką opcją – powiedział Uli Hoeness, cytowany przez niemiecki oddział DAZN.

Sebastian Hoeness to 43-letni szkoleniowiec, który od kwietnia 2023 roku pracuje z VfB Stuttgart. Za pracę na MHP-Arena zbiera fantastyczne opinie. W sezonie 2023/2024 zdobył wicemistrzostwo Niemiec i awansował do Ligi Mistrzów. Z kolei w 2025 roku sięgnęli po Puchar Niemiec. W bieżących rozgrywkach są blisko, żeby znowu awansować do elitarnych rozgrywek.

Co ciekawe, Hoeness w przeszłości był związany z Bayernem. W klubie z Monachium pracował w latach 2017-2020 prowadząc głównie drużyny młodzieżowe.