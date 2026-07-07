Wielka zmiana dla kibiców La Ligi. CANAL+ ogłosił ważną decyzję

La Liga przechodzi pod pełną kontrolę CANAL+ w Polsce. Kibice przez pięć kolejnych sezonów zobaczą wszystkie mecze hiszpańskiej ekstraklasy wyłącznie na tej platformie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: La Liga

Hiszpański hit wraca na nowe tory. CANAL+ przejmuje pełną kontrolę

La Liga zmienia układ sił na polskim rynku praw telewizyjnych. CANAL+ zapewnił sobie wyłączne prawa do transmisji rozgrywek La Liga EA SPORTS przez pięć następnych sezonów, obejmujących okres od kampanii 2026/27 aż do końca sezonu 2030/31.

Jak poinformowało biuro prasowe CANAL+, kibice w Polsce otrzymają dostęp do wszystkich spotkań hiszpańskiej najwyższej klasy rozgrywkowej w jednym miejscu. Oferta obejmie pełne kolejki, największe hity oraz mecze wszystkich klubów rywalizujących o mistrzostwo Hiszpanii.

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Widzowie będą mogli śledzić między innymi słynne El Clasico pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt, derby stolicy Hiszpanii z udziałem Realu i Atletico, a także spotkania pozostałych uznanych marek La Ligi. Nowa umowa oznacza, że CANAL+ stanie się jedynym nadawcą tych rozgrywek w Polsce.

Start nowego sezonu zaplanowano na 14 sierpnia 2026 roku. Od pierwszych kolejek kibice zobaczą walkę faworytów o tytuł, debiuty nowych zawodników po letnim oknie transferowym oraz historie klubów walczących o swoje cele, od europejskich pucharów po utrzymanie.

Po powrocie pełnych praw do La Liga EA SPORTS na anteny CANAL+ wróci także magazyn „Hola LALIGA!”, poświęcony hiszpańskiemu futbolowi. Nadawca zapowiada również kolejne specjalne formaty, które mają przybliżać kibicom najważniejsze wydarzenia i historie związane z rozgrywkami.