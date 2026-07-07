Szwajcaria czy Kolumbia?! Czas uzupełnić ostatnie wolne miejsce w ćwierćfinale

Reprezentacja Szwajcarii zmierzy się z zespołem Kolumbii w walce o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2026. Faworytem zdają się być gracze z Ameryki Południowej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Szwajcaria – Kolumbia, poznamy ostatniego ćwierćfinalistę

Ostatnim meczem, który wyłoni uczestnika ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 będzie rywalizacja Szwajcarii z Kolumbią. Oba zespoły mają swoje aspiracje i marzenia w walce o awans do najważniejszej fazy turnieju, ale trudno powiedzieć otwarcie, kto jest zdecydowanym faworytem. Zdaje się, że to ekipa z Ameryki Południowej jest lepiej dysponowana na tym turnieju, ale w starciu z solidną europejską kadrą nic nie jest pewne.

Z całą pewnością Szwajcarzy nie mogą być w pełni zadowoleni z fazy grupowej i dotychczasowych meczy. Szczególnie męczyli się oni na inaugurację w rywalizacji z Katarem, a dużo lepiej nie było w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Dość gładko przebrnęli jednak przez 1/16 finału, gdzie pewnie pokonali Algierę, co może być dobrym zwiastunem dla fanów tej reprezentacji.

Zachwyca jednak reprezentacja Kolumbii, bo choć w ich meczach nie pada zbyt wiele goli, to do tej pory stracili oni punkty tylko w meczu z Portugalią. Wówczas padł remis 0:0, ale poza tym zazwyczaj wygrywali 1:0. Tak też było w meczu z Ghaną, gdzie pomimo skromnego wyniku, zanotowali ogromną przewagę. Wszystko wskazuje na to, że podobny scenariusz przybrać może i ta rywalizacja z Helwetami, którzy mają swoje problemy. Nic więc dziwnego, że bukmacherzy są jednoznaczni w typach na to starcie.

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Czego więc można się spodziewać po tym meczu? Wszystko wskazuje na to, że Kolumbia będzie częściej przy piłce, będzie prowadziła grę i stwarzała zagrożenie. Szwajcarzy zapewne ograniczą się do mądrej dyscypliny w obronie i składnych kontrataków z wykorzystaniem faz przejściowych.

Przewidywane składy na mecz Szwajcaria – Kolumbia

Szwajcaria: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Kolumbia: Vargas – Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodriguez, Suarez, Luis Diaz

Gdzie oglądać mecz Szwajcaria – Kolumbia?

Starcie o ostatnie miejsce w ćwierćfinałach finałów piłkarskich Mistrzostw Świata będzie można oglądać w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej oraz w TVP Sport, a także online: w aplikacji i na stronie sport.tvp.pl. Spotkanie to relacjonować będą: Hubert Bugaj oraz Kazimierz Węgrzyn. Początek meczu o godzinie 22:00 czasu polskiego we wtorek 7 lipca 2026 roku.