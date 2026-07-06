Bayern chce zabrać Realowi jego największą gwiazdę. Ruszyły pierwsze działania

Vinicius Junior znalazł się w centrum jednej z najgłośniejszych transferowych historii lata. Wieści na ten temat przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

fot. HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Real nie może być niczego pewny. Gigant ruszył po Viniciusa

Vinicius Junior może w najbliższych miesiącach stać się bohaterem transferowej sagi, która zelektryzuje cały piłkarski świat. Jak poinformował Ekrem Konur, Bayern Monachium wykonał pierwszy krok i rozpoczął działania mające na celu sprawdzenie warunków potencjalnego transferu brazylijskiego skrzydłowego.

Chociaż jeszcze niedawno odejście jednego z liderów Realu Madryt wydawało się nierealnym scenariuszem, sytuacja kontraktowa zawodnika sprawia, że temat nabiera coraz większego znaczenia. Obecna umowa Viniciusa Juniora nie jest bowiem zabezpieczona na tyle długo, aby władze madryckiego klubu mogły całkowicie wykluczyć różne warianty rozwoju wydarzeń. Według nowych wieści władze Królewskich nie chcą dopuścić do sytuacji, w której stracą jedną ze swoich największych gwiazd bez żadnej rekompensaty finansowej.

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W tle pozostają negocjacje dotyczące nowego kontraktu. Od miesięcy media informują o rozbieżnościach pomiędzy oczekiwaniami piłkarza a możliwościami finansowymi klubu z La Liga. Brazylijczyk ma liczyć na znaczącą podwyżkę wynagrodzenia, podczas gdy działacze Realu ostrożnie podchodzą do tak wysokich zobowiązań. To właśnie ten element ma obecnie stanowić największą przeszkodę na drodze do osiągnięcia pełnego porozumienia.

🚨 Bayern Munich have made an approach for Real Madrid winger Vinícius Júnior. 🇧🇷



The Brazilian is understood to be available this summer, with Madrid open to a sale rather than risk losing him on a free transfer when his contract expires in 2027.



(Source: Ekrem Konur) pic.twitter.com/7d4V4MrMxA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 6, 2026

Bayern uważnie obserwuje zatem rozwój sytuacji i może spróbować wykorzystać ewentualny impas. Niemiecki gigant od lat należy do najaktywniejszych klubów na rynku transferowym, a pozyskanie zawodnika klasy Viniciusa Juniora byłoby jednym z największych ruchów w historii Bundesligi.