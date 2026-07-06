Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Aurelien Tchouameni na celowniku Man United. Real odpowiedział na ofertę

Manchester United ma zamiar wzmocnić linię pomocy po odejściu Casemiro. Szefowie z Old Trafford od dłuższego czasu obserwowali Aureliena Tchouameniego. Hiszpański dziennik „SPORT” informuje jednak, że Real Madryt kategorycznie wyklucza sprzedaż swojego gwiazdora. 26-letni zawodnik ma ważną umowę do 2028 roku, a zawarta w niej klauzula odstępnego wynosi miliard euro.

Florentino Perez rozważyłby odejście gracza tylko w jednym, mało prawdopodobnym przypadku. Francuz musiałby sam złożyć oficjalną prośbę o transfer, tak jak zrobił to Casemiro w 2022 roku. Nawet przy takim scenariuszu Królewscy zażądają za swojego zawodnika astronomicznej kwoty, rozpoczynającej się od 120 milionów euro.

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Kluczową rolę w całej operacji odgrywa nowy szkoleniowiec Realu, Jose Mourinho. Według źródła Portugalczyk zamierza budować środek pola wokół 26-latka.

W związku z tym zamiast przygotowań do transferu, na Santiago Bernabeu ruszyły już pierwsze rozmowy nad przedłużeniem współpracy. Władze Los Blancos chcą podpisać z piłkarzem kontrakt obowiązujący aż do 2031 roku, oferując mu jednocześnie znaczną podwyżkę.

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