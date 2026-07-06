Motor Lublin z kolejnym rozstaniem? Negocjuje sprzedaż obrońcy!

Motor Lublin stracił już tego lata wielu zawodników, a teraz negocjuje sprzedaż kolejnego. Bright Ede jest przymierzany do Hiszpanii, gdzie miałby zasilić Deportivo La Coruna - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Ede wyląduje w Hiszpanii? Motor rozmawia o transferze

Motor Lublin tego lata postawił na rewolucję kadrową – drużynę opuścili między innymi Bartosz Wolski, Ivan Brkić czy Sergi Samper. Ostatnio klub zaczął się też wreszcie wzmacniać – sprowadzono ciekawe nazwiska, bowiem kontrakty podpisali Bartosz Bereszyński i Mateusz Łęgowski. Na tym oczywiście nie koniec, również w temacie odejść, bowiem Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl informuje o kolejnym prawdopodobnym rozstaniu. Bliski przenosin do Hiszpanii ma być Bright Ede.

Utalentowany stoper swego czasu był łączony z Chelsea, ale ten temat upadł. Wygląda na to, że może opuścić Lublin tego lata, bowiem zabiega o niego Deportivo La Coruna. Motor prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży 19-letniego zawodnika. Szczegóły potencjalnego transferu nie są na ten moment znane.

🚨Motor Lublin prowadzi rozmowy w sprawie transferu Brighta Ede do Deportivo La Coruna. @Meczykipl pic.twitter.com/hA0UsFcCtG — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 6, 2026

Młodzieżowy reprezentant Polski w minionym sezonie balansował między pierwszym składem a ławką rezerwowych. Finalnie rozegrał w Ekstraklasie 17 spotkań, raz trafiając do siatki. Nie ulega wątpliwościom, że to spory talent, choć do tej pory zdarzały mu się poważne błędy, które na tym poziomie nie przystoją. Ede może teraz trafić do drużyny, która będzie występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Po awansie do La Ligi Deportivo La Coruna ma coraz ambitniejsze cele.

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