Cracovia walczy o większy zarobek. Chodzi o głośny transfer

Cracovia prowadzi rozmowy z Werderem Brema, choć klub osiągnął już porozumienie z Oskarem Wójcikiem. To oznacza, że nie ma jeszcze decyzji co do kwoty 3 milionów za ten transfer. Informacje w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg ze "Sky Sports DE".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia zarobi więcej niż 3 miliony euro?

Cracovia tego lata musi dokonać konkretnych wzmocnień jeśli chce myśleć o czymś więcej, niż gra o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Już poprzednia kampania pokazała, że Pasy mają swoje problemy. Dlatego też nie może dziwić, że kibice oczekują poprawy sytuacji. Takową z pewnością nie jest sprzedaż Oskara Wójcika, a więc lidera zespołu. Środkowy obrońca od kilku dni łączony jest z transferem do Werderu Brema, ale problem polega na cenie.

Do tej pory informowano bowiem o trzech milionach euro, które klub z Bundesligi ma zapłacić. Zdaniem wielu to śmieszenie niska cena. Jak się jednak okazuje, nie jest przesądzone, że będzie ona taka mała. Według informacji, które przekazał Florian Plettenberg ze „Sky Sports DE”, pomimo, że Werder osiągnął porozumienie z Oskarem Wójcikiem, to nie ma takowego z Cracovią. Negocjacje trwają, a to może oznaczać, że Pasy chcą zyskać więcej.

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Oskar Wójcik w tym sezonie rozegrał dla Cracovii w sumie 33 mecze, będąc przy tym nie tylko liderem linii defensywnej, ale i jednym z najlepszych graczy całego zespołu. Łącznie dla Pasów 22-letni stoper wystąpił 34-krotnie. Sezon 2025/26 był dla niego pierwszym pełnym na poziomie PKO Ekstraklasy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 5 miliony euro. W czerwcu zadebiutował w reprezentacji Polski.

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