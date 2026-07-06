Flick wykonuje pierwszy ruch. Barcelona szykuje coś dużego na nowy sezon

Hansi Flick nie zamierza tracić ani jednego dnia przed startem sezonu. Niemiecki szkoleniowiec wcześniej wraca do obowiązków, aby przygotować FC Barcelonę do kolejnych wyzwań.

fot. Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick wysłał mocny sygnał. Piłkarze Barcelony wiedzą, co ich czeka

Hansi Flick już w najbliższych dniach ponownie pojawi się w Ciutat Esportiva. Chociaż piłkarze FC Barcelony oficjalnie rozpoczną przygotowania do nowego sezonu dopiero 13 lipca. Jak informuje hiszpański Sport, niemiecki trener chce wykorzystać dodatkowy czas na dopracowanie wszystkich szczegółów związanych z letnim okresem przygotowawczym.

W klubie panuje przekonanie, że najbliższe tygodnie mogą mieć ogromny wpływ na przebieg całej kampanii 2026/27. Dlatego sztab szkoleniowy od dłuższego czasu pracuje nad planem, który pozwoli zawodnikom wejść w treningi na możliwie najwyższym poziomie. Według popularnego dziennika każdy piłkarz otrzymał indywidualne wytyczne dotyczące pracy fizycznej podczas wakacyjnej przerwy.

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Flick nie ukrywa, że oczekuje pełnego zaangażowania od pierwszego dnia po powrocie zespołu. Tym samym w Barcelonie chcą uniknąć problemów z przygotowaniem motorycznym, które często pojawiają się po dłuższych urlopach. Właśnie dlatego klub zdecydował się działać z wyprzedzeniem, monitorując postępy zawodników jeszcze przed rozpoczęciem wspólnych zajęć.

Istotnym elementem nowych przygotowań będzie również wzmocniony sztab szkoleniowy. Niedawno do zespołu dołączył specjalista od przygotowania fizycznego Benjamin Kugel, który ma odegrać ważną rolę w budowaniu formy drużyny. Władze mistrza La Liga liczą, że dodatkowe wsparcie pomoże utrzymać wysoką intensywność pracy przez cały sezon.