Chelsea wskazała następcę Cucurelli. Transfer prosto z La Liga

21:16, 6. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Estadio Deportivo

Chelsea poszukuje nowego lewego obrońcy. Londyński klub nie ustaje w staraniach o pozyskanie Pepa Chavarrii z Rayo Vallecano - informuje "Estadio Deportivo".

Xavi Alonso
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Alonso

Pep Chavarria wciąż przyciąga uwagę Chelsea

Chelsea kontynuuje poszukiwania wzmocnień przed nowym sezonem. Jednym z priorytetów klubu pozostaje sprowadzenie nowego lewego obrońcy. Jak informuje „Estadio Deportivo”, londyńczycy nie rezygnują z walki o Pepa Chavarrię z Rayo Vallecano.

Według hiszpańskich mediów pierwsza oferta Chelsea za 28-letniego defensora została odrzucona. Klub ze Stamford Bridge nie zamierza kończyć negocjacji. Nowy szkoleniowiec The Blues Xabi Alonso pozostaje wielkim zwolennikiem transferu Hiszpana i liczy na sfinalizowanie rozmów.

Władze Chelsea muszą znaleźć następcę Marca Cucurelli, który tego lata przeniósł się do Realu Madryt. Nic więc dziwnego, że londyńczycy skupili swoją uwagę na jednym z najlepiej spisujących się lewych obrońców ostatniego sezonu La Liga.

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Rayo Vallecano zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoim zawodnikiem. Sam piłkarz ma być otwarty na przenosiny do Premier League. Możliwość gry w barwach Chelsea jest dla niego bardzo atrakcyjna. Kontrakt defensora w hiszpańskiej drużynie obowiązuje do czerwca 2030 roku.

28-letni Hiszpan imponuje solidnością w defensywie, a jednocześnie aktywnie wspiera akcje ofensywne, dzięki czemu idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Alonso. Łącznie w La Liga Chavarria uzbierał 105 meczów, w których strzelił dwa gole i dołożył sześć asyst. Najbliższe tygodnie pokażą, czy londyńczykom uda się przekonać Rayo Vallecano do sprzedaży Chavarrii.

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