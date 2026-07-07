Man Utd wybrał następcę Casemiro. Problem jest większy, niż się wydaje

Aurelien Tchouameni znalazł się na szczycie listy życzeń Manchesteru United. Transfer Francuza jest jednak uzależniony od dwóch kluczowych warunków stawianych przez klub.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Gwiazda Realu Madryt na celowniku Man Utd. Kluczowy ruch należy do piłkarza

Aurelien Tchouameni pozostaje jednym z najbardziej cenionych pomocników w europejskiej piłce. Manchester United widzi w nim natomiast zawodnika, który w przyszłości mógłby przejąć rolę lidera środka pola po Casemiro. Jak przekazał Fabrizio Romano na platformie YouTube, władze klubu z Old Trafford od dłuższego czasu monitorują sytuację reprezentanta Francji. Jednocześnie są przekonane, że jego profil idealnie odpowiada wymaganiom zespołu.

Według włoskiego dziennikarza Tchouameni imponuje nie tylko umiejętnościami czysto piłkarskimi, ale również mentalnością i doświadczeniem zdobywanym na najwyższym poziomie rozgrywek. To właśnie te cechy sprawiają, że w szeregach przedstawiciela Premier League jest postrzegany jako kandydat zdolny do natychmiastowego podniesienia jakości drugiej linii.

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Ewentualna transakcja nie należy jednak do łatwych. Romano ujawnił, że przedstawiciele Manchesteru United przekazali otoczeniu piłkarza jasny komunikat dotyczący kwestii finansowych. Angielski klub nie zamierza odchodzić od nowej polityki płacowej, dlatego przeprowadzka na Old Trafford wymagałaby zaakceptowania przez zawodnika innej struktury wynagrodzeń niż ta, którą obecnie posiada.

Równie istotne pozostaje stanowisko Realu Madryt. Do tej pory angielski klub nie otrzymał sygnału, że gigant La Liga jest gotowy rozpocząć rozmowy w sprawie sprzedaży pomocnika. Dopóki taka deklaracja nie padnie, wszelkie działania będą miały charakter wstępnego rozpoznania.