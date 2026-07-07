Superkomputer wyliczył, kto wygra mundial. Taki ma być finał mistrzostw

Superkomputer BETSiE wskazał faworytów mistrzostw świata 2026. Największe szanse na triumf ma Francja, a najbardziej prawdopodobny finał to Francja - Anglia.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Puchar Mistrzostw Świata

Francja faworytem do mistrzostwa świata

Superkomputer wskazuje Francję jako głównego kandydata do wygrania mistrzostw świata. Po awansie do ćwierćfinału zespół ma według modelu 29,3 procent szans na zdobycie trofeum.

Niewiele niżej znajduje się Anglia. Jej szanse na triumf oszacowano na 26,3 procent. Trzecia w zestawieniu jest Hiszpania z wynikiem 20,6 procent. To właśnie te trzy reprezentacje wyraźnie odjechały reszcie stawki.

Argentyna, która dopiero walczy o ćwierćfinał, ma 10,8 procent szans na końcowy triumf. Dalej są Norwegia z wynikiem 5,2 procent, Belgia z 3,4 procent oraz Maroko z 2,4 procent.

Najniżej z drużyn pozostających w grze oceniono szanse Kolumbii, Szwajcarii i Egiptu. Kolumbia oraz Szwajcaria mają po 1 procent, a Egipt tylko 0,1 procent.

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Superkomputer wskazał najbardziej prawdopodobny finał

Model wyliczył także najbardziej realne zestawienia finałowe. Największe prawdopodobieństwo ma mecz Francja – Anglia. Taki finał otrzymał 23,3 procent szans.

Drugą opcją jest finał Hiszpania – Anglia. W tym przypadku prawdopodobieństwo wynosi 17,8 procent. Na trzecim miejscu znalazło się starcie Francja – Argentyna z wynikiem 12,2 procent.

Najbardziej prawdopodobne finały mistrzostw świata:

Francja – Anglia: 23,3 procent

Hiszpania – Anglia: 17,8 procent

Francja – Argentyna: 12,2 procent

Hiszpania – Argentyna: 9,5 procent

Norwegia – Francja: 7,2 procent

Hiszpania – Norwegia: 5,9 procent

Anglia – Belgia: 4,2 procent

Maroko – Anglia: 3,5 procent

Belgia – Argentyna: 2,3 procent

Francja – Kolumbia: 2,2 procent

Drabinka pomaga największym faworytom

Po meczu USA – Belgia znane są już trzy pary ćwierćfinałowe. Maroko zagra z Francją, Hiszpania z Belgią, a Norwegia z Anglią. Ostatni ćwierćfinał wyłonią spotkania Argentyna – Egipt oraz Szwajcaria – Kolumbia.

Aktualne pary ćwierćfinałowe:

Maroko – Francja

Hiszpania – Belgia

Norwegia – Anglia

Argentyna / Egipt – Szwajcaria / Kolumbia

Układ drabinki tłumaczy, dlaczego Francja, Anglia i Hiszpania są tak wysoko. Każda z tych reprezentacji ma już pewne miejsce w ćwierćfinale i jednocześnie według modelu duże szanse na przejście kolejnego etapu.