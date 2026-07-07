Neymar pożegnał się z kadrą. Skończy karierę? Ojciec gwiazdora apeluje

10:44, 7. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Neymar zakończył karierę reprezentacyjną, odpadając z Brazylią na Mistrzostwach Świata w 1/8 finału. Niewykluczone, że za pół roku definitywnie pożegna się z piłką. Ojciec zawodnika apeluje, żeby grał dalej.

Neymar
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Ojciec prosi Neymara, żeby nie kończył kariery

Reprezentacja Brazylii odpadła z Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Carlo Ancelottiego przegrali z Norwegią w 1/8 finału. Brak awansu oznacza, że więcej w barwach narodowych nie wystąpi Neymar. 33-latek poleciał z drużyną na mundial, choć przed turniejem doznał kontuzji. Ze względu na problemy zdrowotne zdołał wystąpić jedynie w dwóch meczach, spędzając na boisku 37 minut.

W ostatnim spotkaniu z Norwegią koledzy z zespołu pozwolili wykonać mu rzut karny. Neymar strzelił gola i zmniejszył rozmiary porażki. Po końcowym gwizdku w rozmowie z Globo potwierdził, że był to jego ostatni mecz w reprezentacji Brazylii. „Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec. Tutaj zacząłem, tutaj skończyłem” – mówił Neymar po meczu.

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Nie wiadomo, jaka przyszłość klubowa czeka zawodnika. Neymar ma ważny kontrakt z Santosem tylko do końca grudnia 2026 roku. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym piłkarz zakończy piłkarską karierę. Odwieść go od tego pomysłu chce ojciec, który apeluje do syna, żeby grał dalej. „Moja prośba do Ciebie, Ney: graj dalej w piłkę nożną, proszę” – mówi, cytowany przez Fabrizio Romano.

Neymar w barwach reprezentacji Brazylii rozegrał 130 spotkań i strzelił 80 bramek. Co ciekawe, debiutował na stadionie MetLife w meczu z USA i strzelił gola. Na tym samym obiekcie rozegrał ostatni mecz w kadrze i również wpisał się na listę strzelców.

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