Szwajcaria – Kolumbia: Przewidywane składy na mecz 1/16 finału MŚ 2026

10:14, 7. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Szwajcaria lub Kolumbia, któryś z tych zespołów uzupełni dziś w nocy grono ćwierćfinalistów XXIII finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Oto przewidywane składy na to spotkanie.

Granit Xhaka (Szwajcaria - Australia)
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka (Szwajcaria - Australia)

Oto przewidywane składy na mecz Szwajcarów z Kolumbijczykami

XXIII finały piłkarskich Mistrzostw Świata wchodzą w decydującą fazę. Przed nami ostatni mecz 1/16 finału, w którym reprezentacja Szwajcarii zmierzy się z reprezentacją Kolumbii. Bukmacherzy są zgodni, faworytem meczu są piłkarze z Ameryki Południowej, którzy do tej pory prezentują bardzo dobrą formę i ciekawy styl.

Szwajcarzy z kolei mieli swoje problemy w fazie grupowej i z pewnością nie są drużyną w idealnej dyspozycji, ale piłka nie raz pokazywała już, że w takich meczach to co było nie ma już znaczenia. Można spodziewać się jednak ciekawego widowiska, gdyż obaj selekcjonerzy mają do dyspozycji wszystkich najważniejszych graczy swoich zespołów.

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Przewidywane składy na mecz Szwajcaria – Kolumbia

Szwajcaria: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Kolumbia: Vargas – Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodriguez, Suarez, Luis Diaz

Początek meczu o godzinie 22:00 czasu polskiego we wtorek 7 lipca 2026 roku. Transmisja dostępna będzie na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Nadawca przygotował także możliwość śledzenia meczu online na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Spotkanie to relacjonować będą: Hubert Bugaj i Kazimierz Węgrzyn.

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