Barcelona zagra z Atleltico. Jedna niewiadoma w składzie Flicka

FC Barcelona w hicie La Liga zmierzy się z Atletico Madryt bez udziału Raphinhi. Hansi Flick ma tylko jedną niewiadomą w wyjściowej jedenastce. Oto przewidywany skład Blaugrany.

FC Barcelona do najważniejszej części sezonu przystąpi bez kluczowego zawodnika. Podczas zgrupowania reprezentacji Brazylii kontuzji doznał Raphinha. Przerwa skrzydłowego ma potrwać nawet pięć tygodni. Nie da się ukryć, że to poważne osłabienie dla Blaugrany. Pierwszy mecz bez swojego lidera zagrają w sobotę (4 kwietnia) z Atletico Madryt w ramach 30. kolejki La Liga.

Zdaniem hiszpańskich mediów Hansi Flick ma tylko jedną niewiadomą w składzie. Niemiecki szkoleniowiec tradycyjnie zastanawia się nad obsadą pozycji numer dziewięć. Według El Desmarque wybór odbędzie się klasycznie między Robertem Lewandowskim i Ferranem Torresem. W ataku na skrzydłach zagra Lamine Yamal, a Raphinhę prawdopodobnie zastąpi Marcus Rashford.

W środku pola ma wystąpić tercet Fermin Lopez, Marc Bernal i Pedri, czyli stała trójka z ostatnich spotkań. Podobnie będzie wyglądała sytuacja w obronie, gdzie od prawej ma zagrać Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi i Eric Garcia. Między słupkami bez zmian, czyli Wojciech Szczęsny na ławce, a od początku Joan Garcia.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Atletico Madryt wg. El Desmarque:

J. Garcia – Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia – Fermin, Bernal, Pedri – Rashford, Lewandowski/Ferran, Yamal