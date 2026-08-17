Barcelona wybrała nowego kapitana. Zaskoczenia nie ma

20:11, 17. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  ESPN

Barcelona przebudowuje hierarchię wśród kapitanów po letnich ruchach transferowych. ESPN twierdzi, że nowym pierwszym kapitanem zostanie Raphinha.

Lamine Yamal i Raphinha
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Raphinha

Raphinha zostanie pierwszym kapitanem Barcelony

Barcelona tego lata przebudowała nieco kadrę, pozbywając się chociażby Marc-Andre ter Stegena czy Ronalda Araujo. Co ciekawe, obaj byli istotnymi postaciami w szatni, choć ich boiskowa postawa pozostawiała wiele do życzenia. Zarówno Niemiec, jak i Urugwajczyk znajdowali się w gronie kapitanów drużyny. Po ich odejściach klub musi stworzyć nową hierarchię wśród tych najważniejszych.

Z informacji ESPN wynika, że nowym pierwszym kapitanem Barcelony zostanie Raphinha. Ten wybór nie może dziwić – Brazylijczyk już wcześniej zakładał kapitańską opaskę, a do tego jest prawdziwym liderem na boisku. Niewykluczone, że ta decyzja jest związana również z faktem długiej absencji Frenkiego de Jonga, który też mógłby ubiegać się o rolę pierwszego kapitana. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie nim właśnie skrzydłowy.

Te wieści zostały potwierdzone na stronie internetowej Złotej Piłki. Według podanych tam informacji Raphinha będzie w przyszłym sezonie pierwszym kapitanem Barcelony. Drugim zostanie de Jong, a w hierarchii kapitańskiej znajdą się jeszcze Pedri, Gavi oraz Eric Garcia.

Blaugrana zainauguruje sezon 2026/2027 wyjazdowym meczem z Elche, który zaplanowano na niedzielę 23 sierpnia.

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