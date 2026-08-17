Cracovia zainteresowała się napastnikiem Pogoni. Nawiązano kontakt

Cracovia poszukuje nowego napastnika i wkrótce powinna ten transfer sfinalizować. Portal Pogonsportnet.pl twierdzi, że jej celem jest Karol Angielski z Pogoni Szczecin.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Cracovia zainteresowana Angielskim. Ruszyły rozmowy

Cracovia dopiero w czwartej kolejce zdołała się przełamać i zanotować pierwszą wygraną. W meczu z Rakowem Częstochowa zdobyła także swoją premierową bramkę w sezonie 2026/2027. Po tym trafieniu poszła za ciosem, odwracając losy rywalizacji i ogrywając przed własną publicznością Medaliki.

W obozie Pasów zapanowała spora ulga, choć pracy jeszcze ogrom. Na ten moment mają w dorobku pięć punktów i nie jest to rezultat, który satysfakcjonuje kibiców. Bez konkretnych wzmocnień trudno będzie jednak o bardziej jakościową grę. W klubie pracują nad ruchami transferowymi, które wkrótce powinny zostać sfinalizowane. Priorytetem jest pozyskanie nowego napastnika, bowiem Kahveh Zahiroleslam marnuje mnóstwo okazji, a Wiktor Bogacz nieustannie mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Wygląda na to, że krakowski zespół może wzmocnić Karol Angielski. Z informacji portalu Pogonsportnet.pl wynika, że to właśnie on jest kandydatem dla Cracovii. W tej sprawie miały już ruszyć rozmowy, bowiem Pogoń Szczecin dostała o niego zapytanie.

30-latek tego lata ma opuścić Pogoń, bowiem nie znajduje się w planach Oscara Garcii. Nie rozegrał w tym sezonie ani jednego spotkania. Jest łączony z transferem zagranicznym, ale Cracovia może obiec rywali i ściągnąć go do siebie.