Błyskawiczny debiut w Lechu Poznań? Pomocnik zgłoszony do gry!

Lech Poznań zakontraktował kilka dni temu Gustava Berggrena. Pomocnik został zgłoszony do eliminacji Ligi Europy i może zadebiutować już w ten czwartek.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Berggren zadebiutuje już z FC Thun? Lech zgłosił go do rozgrywek

Lech Poznań przez wiele tygodni szukał wzmocnień środka pola. Celem był Tamar Svetlin, ale Korona Kielce oczekiwała większych pieniędzy i finalnie sprzedała swojego gwiazdora do Francji. Mistrzowie Polski postawili natomiast na Gustava Berggrena, dobrze znanego kibicom Ekstraklasy z występów dla Rakowa Częstochowa. Ostatnio grał w Major League Soccer, a teraz ponownie będzie biegał po polskich boiskach.

Berggren został zakontraktowany raptem kilka dni temu i dopiero rozpoczyna treningi z Lechem. Nie można przy tym wykluczyć, że zanotuje bardzo szybki debiut, bowiem klub zgłosił go do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. W czwartek Kolejorz zagra przed własną publicznością z FC Thun, a równy tydzień później odbędzie się rewanż. Ten dwumecz zadecyduje o ewentualnej grze w fazie ligowej Ligi Europy.

Zgłoszony na 4. rundę eliminacji ✅ pic.twitter.com/FiQx7DLqCb — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 17, 2026

Berggren nie ma zaległości, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne czy aspekty piłkarskie. Jest gotowy do gry, z czego może skorzystać Niels Frederiksen już w najbliższym spotkaniu.

Lech nieoficjalnie przeznaczył na transfer szwedzkiego pomocnika około 500 tysięcy euro. To bardzo dobra okazja, bowiem portal „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 mln euro.