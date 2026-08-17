Chciała go Legia Warszawa. Teraz jest na radarze Jagiellonii

19:40, 17. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Nemzeti Sport

Jagiellonia Białystok zainteresowała się piłkarzem, jakiego w przeszłości sondowała Legia Warszawa. Z doniesień Nemzeti Sport wynika, że na radarze znalazł się Norbert Szendrei. To węgierski pomocnik Zalaegerszegi.

Adrian Siemieniec
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Szendrei na radarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok na pewno zagra na jesień w fazie ligowej europejskich pucharów. Jedyną niewiadomą pozostaje to, w jakich rozgrywkach. Jeśli w ostatniej rundzie wygrają dwumecz z Iberią, zagrają w Lidze Europy. W przypadku porażki w Lidze Konferencji. Tak czy inaczej, Adrian Siemieniec będzie potrzebował szerokiej kadry pierwszego zespołu, żeby rotować składem.

W związku z tym w Białymstoku trwają pracę nad kolejnymi transferami. Niewykluczone, że drużynę wzmocni środkowy pomocnik. W kręgu zainteresowań znalazł się piłkarz, o którego w przeszłości zabiegała Legia Warszawa. Chodzi o Norberta Szendreia.

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Szendrei to 26-letni piłkarz Zaleaegerszegu, który do obecnego klubu trafił latem 2022 roku. Wcześniej bronił barw Fehervaru i Honvedu. W obecnym zespole pełni nawet funkcję kapitana. Na swoim koncie ma 135 występów, w których strzelił 6 goli i zaliczył 12 asyst.

Źródło przekonuje, że oferta z Białegostoku za Szendreia nie została jeszcze złożona. O piłkarza zabiega także Gyori ETO z ligi węgierskiej. Na ten moment trudno wyrokować, czy sprawa doczeka się finalizacji. Zawodnik jest wyceniany na 700 tysięcy euro. Ostatnio klub z Podlasia ogłosił inny transfer, sprowadzając Ousmane Sow, byłą gwiazdę Ekstraklasy. O tym ruchu jako pierwszy informował Goal.pl.

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