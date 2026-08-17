Legia pozbędzie się niechcianego napastnika? Jest chętny!

17:55, 17. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sportal.gr

Antonio Colak nie znajduje się w planach Marka Papszuna. Legia Warszawa z chęcią się go pozbędzie. Portal Sportal.gr twierdzi, że napastnik znalazł się na celowniku greckiego Levadiakosu.

Marek Papszun
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Colak na wylocie z Legii. Jest chętny na transfer

Legia Warszawa przebudowała tego lata linię ataku. Wygasającego kontraktu nie przedłużył Jean-Pierre Nsame, którego miejsce zajął sprowadzony z Polonii Warszawa Łukasz Zjawiński. Były gwiazdor pierwszej ligi bardzo dobrze przywitał się z nowym zespołem, zdobywając już dwie bramki. Dodatkowo, kilka dni temu sfinalizowano wypożyczenie Jana Kuchty. Po tym ruchu w ofensywie Wojskowych zrobiło się dość tłoczno, dlatego należy spodziewać się odejścia przynajmniej jednego napastnika.

Wybór miał paść na Antonio Colaka. Marek Papszun nie wiąże z nim przyszłości, dlatego Legia jest gotowa go pożegnać. Chorwat przegrał rywalizację chociażby z Miletą Rajoviciem, na którego trener dalej stawia, mimo nieprzychylnej prasy i nieefektywnych występów.

Wygląda na to, że Colak może kontynuować karierę w Grecji. Portal Sportal.gr podał, że interesuje się jego transferem tamtejszy Levadiakos. Działacze tego klubu mieli już skontaktować się z napastnikiem Legii i zapytać go o potencjalną przeprowadzkę. Na ten moment nie wiadomo, czy Wojskowi otrzymali już za niego konkretną ofertę.

Colak trafił do Legii na początku września 2025 roku. W 20 występach zanotował cztery bramki. Początek tego sezonu opuścił na skutek urazu, którego nabawił się jeszcze podczas przygotowań.

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