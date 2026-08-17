Królewski zaprzecza, Wisła jednak pracuje nad transferem? „Jest kilka opcji”

17:36, 17. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Gazeta Krakowska

Jarosław Królewski zapowiada, że kolejnych transferów najprawdopodobniej nie będzie, natomiast "Gazeta Krakowska" ujawnia, że Wisła ma na oku kilku defensywnych pomocników. Ten ruch wciąż wchodzi w grę.

Piłkarze Wisły
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Wisła jednak bada temat. To nie koniec transferów?

Wisła Kraków sprowadziła tego lata czterech nowych piłkarzy – bramkarza Marcela Łubika, obrońcę Maxence’a Maisonneuve’a, skrzydłowego Eliego Youana oraz napastnika Jeremy’ego Guillemenota. Ten ostatni nie zaliczył jeszcze debiutu w barwach Białej Gwiazdy, ale ostatnio pojawia się już na ławce rezerwowych. Kibice oczekują jeszcze przynajmniej jednego ruchu – mowa tu o defensywnym pomocniku, który zdaniem wielu jest zwyczajnie potrzebny.

Po meczu z Górnikiem Zabrze ten temat znów stał się żywy. Jarosław Królewski stwierdził natomiast, że kolejnych transferów nie należy się spodziewać. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Wisła może sprowadzić zawodnika, który z miejsca zapewni drużynie dużą jakość.

Wbrew temu, co pisze Królewski, Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej” informuje, że w klubie wciąż zastanawiają się nad transferem do tej formacji. Na radarach ma być kilku zawodników, a jeden temat jest wręcz zaawansowany.

„W Wiśle wciąż zastanawiają się nad transferem piłkarza na pozycję „sześć”. Jest kilka opcji, choć jak usłyszeliśmy, w chwili obecnej szczególnie jedna mocna. A że czas ucieka, to decyzji tutaj można spodziewać się raczej szybciej niż później” – napisał dziennikarz na łamach „Gazety Krakowskiej”.

Kilka tygodni temu bliski transferu do Wisły był Jocelyn Janneh. Klub z Krakowa ostatecznie zrezygnował z tego ruchu.

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