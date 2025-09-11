Barcelona otrzymała prezent od sędziego. Gol nie powinien zostać uznany

Komitet Techniczny Sędziów przeanalizował kontrowersyjne decyzje z pierwszych kolejek La Liga. Według raportu, gol dla Barcelony w meczu z Mallorką, którego autorem był Ferran Torres, nie powinien zostać uznany.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Gol Ferrana Torresa nieprawidłowy

Sezon La Liga 2025/26 dopiero się rozpoczął, a już pojawiło się kilka dyskusyjnych decyzji arbitrów i VAR-u. FC Barcelona, jako obrońca tytułu, była zamieszana w dwa takie zdarzenia. Komitet Techniczny Sędziów (CTA) przygotował program „Tiempo de Revision”, w którym ocenił działania arbitrów z trzech pierwszych kolejek.

Pierwsza sytuacja dotyczyła meczu Barcelony z Mallorcą. Ferran Torres zdobył gola na stadionie Son Moix, ale akcja wzbudziła kontrowersje, ponieważ obrońca gospodarzy Antonio Raillo upadł w polu karnym po uderzeniu piłką w głowę. Arbiter Munuera Montero pozwolił na kontynuowanie gry. CTA wskazało, że w tym przypadku należało przerwać mecz, ponieważ obowiązuje protokół dotyczący podejrzenia wstrząśnienia mózgu. Według ekspertów prawidłowa decyzja powinna oznaczać zatrzymanie gry i brak uznania bramki.

Drugie zdarzenie miało miejsce w spotkaniu z Levante. Gospodarze otrzymali rzut karny po zagraniu ręką Alejandro Balde. Tym razem CTA stanęło po stronie sędziego Hernandeza Hernandeza. Analiza wykazała, że obrońca uniósł rękę w sposób nienaturalny i powiększył obszar gry, blokując strzał zmierzający w stronę bramki. Decyzja o podyktowaniu jedenastki została więc uznana za w pełni prawidłową.

Ostatecznie raport CTA potwierdził, że Barcelona raz została niesłusznie uprzywilejowana, a w innym przypadku ukarana zgodnie z przepisami. Wnioski podkreślają, że nadrzędnym celem sędziów musi być ochrona zdrowia zawodników i konsekwentne egzekwowanie zasad gry.

