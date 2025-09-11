Nowe informacje ws. Alfareli. Legia otrzymała oficjalną propozycję

Legia Warszawa wciąż może sprzedać jednego ze swoich ofensywnych graczy. Nowe informacje na temat Migouela Alfareli, przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Migouel Alfarela
fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Aris złożył ofertę za Migoulea Alfarelę

Legia Warszawa wciąż nie może być pewna zatrzymania w klubie Migouela Alfareli. Co prawda środkowy napastnik ma ważny kontrakt z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy do 2027 roku, jednak Francuz budzi spore zainteresowanie. Nowe wieści na temat zawodnika przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.

Zdaniem znanego insidera po 27-latka zgłosił się grecki Aris Saloniki. Klub z południa Europy ma być na tyle zdeterminowany, że jest gotów zobowiązać się do transferu definitywnego. Włodarczyk informuje, że Aris może wypożyczyć zawodnika z opcją wykupu za 700 tysięcy euro. Legia jednocześnie mogłaby liczyć na 15 procent zysku od kolejnego transferu z udziałem piłkarza.

Okno transferowe w Grecji zamyka się w piątek, więc wszystko powinno się wyjaśnić w najbliższych godzinach. Warto dodać, że polski klub ustalił cenę wywoławczą na poziomie miliona euro.

Alfarela to piłkarz, który trafił do Legii w lipcu 2024 roku z Bastii. Ostatnio reprezentował barwy greckiej Kifisias na zasadzie wypożyczenia. W tym sezonie Alfarela wystąpił już w 11 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Czy powiększy swój dorobek w niedzielnym starciu Wojskowych z Radomiakiem? Czas pokaże. Warto przypomnieć, że miał już okazję zmierzyć się z Zielonymi w sierpniu 2024 roku. Wtedy Legia wygrała 4:1, a Alfarela asystował przy golu Bartosza Kapustki.

