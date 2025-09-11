Nowe informacje ws. Alfareli. Legia otrzymała oficjalną propozycję

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Aris złożył ofertę za Migoulea Alfarelę

Legia Warszawa wciąż nie może być pewna zatrzymania w klubie Migouela Alfareli. Co prawda środkowy napastnik ma ważny kontrakt z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy do 2027 roku, jednak Francuz budzi spore zainteresowanie. Nowe wieści na temat zawodnika przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.

Zdaniem znanego insidera po 27-latka zgłosił się grecki Aris Saloniki. Klub z południa Europy ma być na tyle zdeterminowany, że jest gotów zobowiązać się do transferu definitywnego. Włodarczyk informuje, że Aris może wypożyczyć zawodnika z opcją wykupu za 700 tysięcy euro. Legia jednocześnie mogłaby liczyć na 15 procent zysku od kolejnego transferu z udziałem piłkarza.

Aris złożył nową ofertę za Migouela Alfarelę. Wypożyczenie z wykupem 700 tys euro + 15 procent od kolejnej sprzedaży.



Legia chciała milion euro, ale już ta oferta – przy nacisku na odejście Francuza – powinna wystarczyć.



Okno transferowe w Grecji zamyka się w piątek.

Okno transferowe w Grecji zamyka się w piątek, więc wszystko powinno się wyjaśnić w najbliższych godzinach. Warto dodać, że polski klub ustalił cenę wywoławczą na poziomie miliona euro.

Alfarela to piłkarz, który trafił do Legii w lipcu 2024 roku z Bastii. Ostatnio reprezentował barwy greckiej Kifisias na zasadzie wypożyczenia. W tym sezonie Alfarela wystąpił już w 11 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Czy powiększy swój dorobek w niedzielnym starciu Wojskowych z Radomiakiem? Czas pokaże. Warto przypomnieć, że miał już okazję zmierzyć się z Zielonymi w sierpniu 2024 roku. Wtedy Legia wygrała 4:1, a Alfarela asystował przy golu Bartosza Kapustki.

