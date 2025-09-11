Inter Mediolan rozważa hitowy ruch. W tle gwiazda Juventusu

Inter Mediolan interesuje się poważnie konkretnym zawodnikiem Juventusu. Więcej informacji na ten temat przekazał dziennik "Tuttosport" w swoim najnowszym wydaniu.

Inter Mediolan może ruszyć po Dusana Vlahovicia. Jest tylko jedno „ale”

Inter Mediolan już w najbliższą sobotę zmierzy się w hicie Serie A z Juventusem. Tymczasem we włoskich mediach nie brakuje wątków, które mogą dodatkowo podgrzać atmosferę przed Derby d’Italia. Ciekawe wieści przekazał dziennik „Tuttosport”.

Źródło informuje, że sternicy Nerazzurrich są zainteresowani transferem Dusana Vlahovicia. Taki ruch byłby jednak możliwy tylko wtedy, gdy Inter sprzeda Marcusa Thurama. Nie zmienia to jednak faktu, że mediolańczycy już sondowali możliwość pozyskania serbskiego napastnika po wygaśnięciu jego kontraktu z Juventusem.

„Tuttosport” przekonuje, że Inter nie powinien mieć większych problemów z osiągnięciem porozumienia z Vlahoviciem w sprawie warunków indywidualnych. Tym bardziej że tego lata piłkarz był gotów przyjąć ofertę AC Milan. Rossoneri mieli proponować zawodnikowi zarobki na poziomie sześciu milionów euro rocznie.

Wyzwaniem dla Interu byłaby jednak premia w wysokości 10 milionów euro, której zawodnik oczekiwałby za samo podpisanie umowy z klubem z Mediolanu. Tego typu ruch sugeruje, że skoro Inter nie planuje rozstania z Lautaro Martínezem, to niepewna może być przyszłość Marcusa Thurama.

Vlahović w tej kampanii wystąpił w pięciu meczach, wliczając także Klubowe Mistrzostwa Świata. Strzelił w nich cztery gole.

