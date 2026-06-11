Real Madryt obserwuje wielki talent reprezentacji Meksyku

Gilberto Mora stoi przed szansą, która może całkowicie odmienić jego karierę. 17-letni talent reprezentacji Meksyku znajduje się pod uważną obserwacją Realu Madryt, a mistrzostwa świata mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie jego osobą.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Gilberto Mora obserwowany przez Real Madryt

Gilberto Mora ma szansę zadebiutować na mistrzostwach świata już w meczu otwarcia turnieju pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Według informacji „AS” spotkanie będzie uważnie obserwowane przez przedstawicieli Realu Madryt, którzy od dłuższego czasu monitorują rozwój młodego piłkarza.

17-latek występuje obecnie w Club Tijuana i mimo młodego wieku zdążył już zdobyć spore doświadczenie w dorosłej piłce. W pierwszej drużynie rozegrał ponad 50 spotkań, zdobywając dziesięć bramek. Ma również na koncie osiem występów w reprezentacji Meksyku.

Mora jest zawodnikiem ofensywnym, który może występować na różnych pozycjach w ataku. Jego rozwój od dłuższego czasu śledzą skauci Realu Madryt, jednak zainteresowanie nie ogranicza się wyłącznie do hiszpańskiego giganta.

Według źródła młody Meksykanin znajduje się także na radarach kilku czołowych europejskich klubów. Mundial może okazać się dla niego idealną okazją do zaprezentowania umiejętności na największej scenie i przyciągnięcia jeszcze większej liczby zainteresowanych.

Jeśli Mora pojawi się na boisku w meczu otwarcia, zapisze się w historii jako jeden z najmłodszych zawodników, którzy wystąpili na mistrzostwach świata. Dobra postawa podczas turnieju może sprawić, że już tego lata stanie się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym.